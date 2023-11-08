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Задержан мужчина, который ломился в квартиру жены военкора Коца - РИА Новости, 08.11.2023
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09:55 08.11.2023 (обновлено: 13:33 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/kots-1908082364.html
Задержан мужчина, который ломился в квартиру жены военкора Коца
Задержан мужчина, который ломился в квартиру жены военкора Коца - РИА Новости, 08.11.2023
Задержан мужчина, который ломился в квартиру жены военкора Коца
В Москве задержали человека, пытавшегося оказать психологическое давление на жену военкора Александра Коца, возбуждено уголовное дело по статье о... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T09:55
2023-11-08T13:33
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Москве задержали человека, пытавшегося оказать психологическое давление на жену военкора Александра Коца, возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании работы журналиста, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."По данным следствия, 7 ноября 2023 года мужчина, находясь на лестничной площадке в подъезде жилого дома по адресу проживания журналиста Александра Коца и его супруги, попытался оказать психологическое воздействие на супругу журналиста", — говорится в публикации.Сам Коц позже подтвердил, что недавно к нему на домашний адрес приходил неизвестный и "хотел встречи", но жена не стала открывать дверь. По словам репортера, ранее и ему, и его родственникам неоднократно поступали угрозы, "чаще всего с украинских номеров". Кроме того, домашний адрес корреспондента с 2014 года находится в открытом доступе — на сайте "Миротворец".По данным источника РИА Новости, к Коцу пытался наведаться уроженец Казахстана Леонид Гутаров. Как он оказался в Москве и есть ли у него гражданство России, информации нет.Профиль Леонида Гутарова в сервисе LinkedIn свидетельствует, что он имеет опыт работы аудитором в международных компаниях, в том числе "большой тройки" — Ernst&amp;Young, а также обладает степенью бакалавра Университета Сан-Франциско (USF). Как говорится в пресс-релизе ведомства, таким образом "фигурант хотел воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста". На подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса.
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержан мужчина, который ломился в квартиру жены военкора Коца

СК задержал мужчину, пытавшегося психологически надавить на жену военкора Коца

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Москве задержали человека, пытавшегося оказать психологическое давление на жену военкора Александра Коца, возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании работы журналиста, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
"По данным следствия, 7 ноября 2023 года мужчина, находясь на лестничной площадке в подъезде жилого дома по адресу проживания журналиста Александра Коца и его супруги, попытался оказать психологическое воздействие на супругу журналиста", — говорится в публикации.
Сам Коц позже подтвердил, что недавно к нему на домашний адрес приходил неизвестный и "хотел встречи", но жена не стала открывать дверь. По словам репортера, ранее и ему, и его родственникам неоднократно поступали угрозы, "чаще всего с украинских номеров". Кроме того, домашний адрес корреспондента с 2014 года находится в открытом доступе — на сайте "Миротворец".
По данным источника РИА Новости, к Коцу пытался наведаться уроженец Казахстана Леонид Гутаров. Как он оказался в Москве и есть ли у него гражданство России, информации нет.
Профиль Леонида Гутарова в сервисе LinkedIn свидетельствует, что он имеет опыт работы аудитором в международных компаниях, в том числе "большой тройки" — Ernst&Young, а также обладает степенью бакалавра Университета Сан-Франциско (USF).
Как говорится в пресс-релизе ведомства, таким образом "фигурант хотел воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста". На подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса.
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