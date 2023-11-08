https://ria.ru/20231108/kots-1908082364.html

Задержан мужчина, который ломился в квартиру жены военкора Коца

Задержан мужчина, который ломился в квартиру жены военкора Коца - РИА Новости, 08.11.2023

Задержан мужчина, который ломился в квартиру жены военкора Коца

В Москве задержали человека, пытавшегося оказать психологическое давление на жену военкора Александра Коца, возбуждено уголовное дело по статье о... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T09:55

2023-11-08T09:55

2023-11-08T13:33

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Москве задержали человека, пытавшегося оказать психологическое давление на жену военкора Александра Коца, возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании работы журналиста, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."По данным следствия, 7 ноября 2023 года мужчина, находясь на лестничной площадке в подъезде жилого дома по адресу проживания журналиста Александра Коца и его супруги, попытался оказать психологическое воздействие на супругу журналиста", — говорится в публикации.Сам Коц позже подтвердил, что недавно к нему на домашний адрес приходил неизвестный и "хотел встречи", но жена не стала открывать дверь. По словам репортера, ранее и ему, и его родственникам неоднократно поступали угрозы, "чаще всего с украинских номеров". Кроме того, домашний адрес корреспондента с 2014 года находится в открытом доступе — на сайте "Миротворец".По данным источника РИА Новости, к Коцу пытался наведаться уроженец Казахстана Леонид Гутаров. Как он оказался в Москве и есть ли у него гражданство России, информации нет.Профиль Леонида Гутарова в сервисе LinkedIn свидетельствует, что он имеет опыт работы аудитором в международных компаниях, в том числе "большой тройки" — Ernst&Young, а также обладает степенью бакалавра Университета Сан-Франциско (USF). Как говорится в пресс-релизе ведомства, таким образом "фигурант хотел воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста". На подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854344017.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)