https://ria.ru/20231108/kniga-1908186944.html

Патрушев подарил коллегам по СНГ книгу о подрывной роли США

Патрушев подарил коллегам по СНГ книгу о подрывной роли США - РИА Новости, 08.11.2023

Патрушев подарил коллегам по СНГ книгу о подрывной роли США

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подарил коллегам по СНГ книгу с обзором подрывной роли США, не чурающихся шантажа в попытках сохранить свою... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:20

2023-11-08T16:20

2023-11-08T16:20

сша

николай патрушев

в мире

россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подарил коллегам по СНГ книгу с обзором подрывной роли США, не чурающихся шантажа в попытках сохранить свою гегемонию. Ежегодная встреча секретарей Совбезов стран СНГ проходит в среду в Москве. "Хотел бы также вручить вам экземпляры только что вышедшей книги под названием "Америка против всех. Геополитика, государственность и глобальная роль США: история и современность", - сказал Патрушев на встрече. По его словам, книга подготовлена силами российского научного сообщества. В работе над ней приняли участие ведущие отечественные научные институты, включая Дипломатическую академию, МГИМО, Институт мировой экономики и международных отношений, Институт США и Канады РАН. "Мы в аппарате Совета безопасности тщательно проанализировали ее и считаем, что она весьма актуальна, особенно в контексте текущей международной обстановки. В этой книге на конкретных примерах, с использованием широкого спектра фактов и документальных свидетельств прослеживаются истоки и эволюция деструктивной политики США, начиная с зарождения американской государственности и закачивая нашим временем", - сказал Патрушев. По его словам, "отдельный раздел посвящен анализу антидемократической сущности американского государства и проводимой им внутренней и внешней политики". Сборник состоит из четырех частей, в которых прослежена формирование в Америке экспансионистских и империалистических идей, распространение гегемонии США в глобальном масштабе. Отдельное внимание уделено российскому вкладу в сохранение американской государственности. Представленный в книге анализ основан на достижении современной американистики и смежных дисциплин. В сборнике широко использованы документальные свидетельства, обширные статистические данные и высказывания очевидцев и участников исторических процессов. Также приведены критические оценки общественно-политического строя и курса США, исходящие от видных западных интеллектуалов. Логичным следствием "демократии по-американски" авторы сборника называют отсутствие уважения со стороны Вашингтона суверенитету других стран. США регулярно применяют шантаж и угрозы в адрес суверенных игроков; грубо вторгаются в их внутренние дела; в обход международного права совершают военные вторжения в другие страны, активно используя риторику о правах человека, отмечается в книге. "С начала XX века Вашингтон явным образом вмешивался во внутренние дела более 50 государств в общей сложности более 130 раз. Эпизоды неявного вмешательства исчисляются тысячами", - указывается в сборнике. Как отмечают авторы, США на регулярной основе нарушают свои международные обязательства в сфере прав человека и при этом не скрывают, что участвуют в правозащитных механизмах ООН только в той части, в которой это способствует продвижению их внешнеполитических задач. США сейчас не просто подрывают основы демократического мироустройства, а ведут "подлинно антидемократическую глобальную политику", подчеркивается в сборнике. "Претендуя на статус главного проводника демократии в мире, Вашингтон тем не менее вносит столь огромный вклад в "убийство демократии" во всех регионах нашей планеты, что многие американские интеллектуалы поднимают вопрос об авторитарном и даже тоталитарном характере американского государства", - указывают авторы сборника.

https://ria.ru/20231108/patrushev-1908078384.html

https://ria.ru/20231108/oruzhie-1908075747.html

https://ria.ru/20231031/ssha-1906449410.html

https://ria.ru/20231031/potok-1906443600.html

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, николай патрушев, в мире, россия, совет безопасности рф