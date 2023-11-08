https://ria.ru/20231108/kniga-1908186944.html
Патрушев подарил коллегам по СНГ книгу о подрывной роли США
Патрушев подарил коллегам по СНГ книгу о подрывной роли США - РИА Новости, 08.11.2023
Патрушев подарил коллегам по СНГ книгу о подрывной роли США
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подарил коллегам по СНГ книгу с обзором подрывной роли США, не чурающихся шантажа в попытках сохранить свою... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:20
2023-11-08T16:20
2023-11-08T16:20
сша
николай патрушев
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подарил коллегам по СНГ книгу с обзором подрывной роли США, не чурающихся шантажа в попытках сохранить свою гегемонию. Ежегодная встреча секретарей Совбезов стран СНГ проходит в среду в Москве. "Хотел бы также вручить вам экземпляры только что вышедшей книги под названием "Америка против всех. Геополитика, государственность и глобальная роль США: история и современность", - сказал Патрушев на встрече. По его словам, книга подготовлена силами российского научного сообщества. В работе над ней приняли участие ведущие отечественные научные институты, включая Дипломатическую академию, МГИМО, Институт мировой экономики и международных отношений, Институт США и Канады РАН. "Мы в аппарате Совета безопасности тщательно проанализировали ее и считаем, что она весьма актуальна, особенно в контексте текущей международной обстановки. В этой книге на конкретных примерах, с использованием широкого спектра фактов и документальных свидетельств прослеживаются истоки и эволюция деструктивной политики США, начиная с зарождения американской государственности и закачивая нашим временем", - сказал Патрушев. По его словам, "отдельный раздел посвящен анализу антидемократической сущности американского государства и проводимой им внутренней и внешней политики". Сборник состоит из четырех частей, в которых прослежена формирование в Америке экспансионистских и империалистических идей, распространение гегемонии США в глобальном масштабе. Отдельное внимание уделено российскому вкладу в сохранение американской государственности. Представленный в книге анализ основан на достижении современной американистики и смежных дисциплин. В сборнике широко использованы документальные свидетельства, обширные статистические данные и высказывания очевидцев и участников исторических процессов. Также приведены критические оценки общественно-политического строя и курса США, исходящие от видных западных интеллектуалов. Логичным следствием "демократии по-американски" авторы сборника называют отсутствие уважения со стороны Вашингтона суверенитету других стран. США регулярно применяют шантаж и угрозы в адрес суверенных игроков; грубо вторгаются в их внутренние дела; в обход международного права совершают военные вторжения в другие страны, активно используя риторику о правах человека, отмечается в книге. "С начала XX века Вашингтон явным образом вмешивался во внутренние дела более 50 государств в общей сложности более 130 раз. Эпизоды неявного вмешательства исчисляются тысячами", - указывается в сборнике. Как отмечают авторы, США на регулярной основе нарушают свои международные обязательства в сфере прав человека и при этом не скрывают, что участвуют в правозащитных механизмах ООН только в той части, в которой это способствует продвижению их внешнеполитических задач. США сейчас не просто подрывают основы демократического мироустройства, а ведут "подлинно антидемократическую глобальную политику", подчеркивается в сборнике. "Претендуя на статус главного проводника демократии в мире, Вашингтон тем не менее вносит столь огромный вклад в "убийство демократии" во всех регионах нашей планеты, что многие американские интеллектуалы поднимают вопрос об авторитарном и даже тоталитарном характере американского государства", - указывают авторы сборника.
https://ria.ru/20231108/patrushev-1908078384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, николай патрушев, в мире, россия, совет безопасности рф
США, Николай Патрушев, В мире, Россия, Совет Безопасности РФ
Патрушев подарил коллегам по СНГ книгу о подрывной роли США
Секретарь Совбеза РФ Патрушев подарил коллегам по СНГ книгу о подрывной роли США
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подарил коллегам по СНГ книгу с обзором подрывной роли США, не чурающихся шантажа в попытках сохранить свою гегемонию.
Ежегодная встреча секретарей Совбезов стран СНГ проходит в среду в Москве
.
Противостояние идеологий в мире перешло в острую фазу, заявил Патрушев
"Хотел бы также вручить вам экземпляры только что вышедшей книги под названием "Америка против всех. Геополитика, государственность и глобальная роль США: история и современность", - сказал Патрушев на встрече.
По его словам, книга подготовлена силами российского научного сообщества. В работе над ней приняли участие ведущие отечественные научные институты, включая Дипломатическую академию, МГИМО
, Институт мировой экономики и международных отношений, Институт США и Канады РАН
.
"Мы в аппарате Совета безопасности тщательно проанализировали ее и считаем, что она весьма актуальна, особенно в контексте текущей международной обстановки. В этой книге на конкретных примерах, с использованием широкого спектра фактов и документальных свидетельств прослеживаются истоки и эволюция деструктивной политики США, начиная с зарождения американской государственности и закачивая нашим временем", - сказал Патрушев.
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По его словам, "отдельный раздел посвящен анализу антидемократической сущности американского государства и проводимой им внутренней и внешней политики".
Сборник состоит из четырех частей, в которых прослежена формирование в Америке
экспансионистских и империалистических идей, распространение гегемонии США в глобальном масштабе. Отдельное внимание уделено российскому вкладу в сохранение американской государственности.
Представленный в книге анализ основан на достижении современной американистики и смежных дисциплин. В сборнике широко использованы документальные свидетельства, обширные статистические данные и высказывания очевидцев и участников исторических процессов. Также приведены критические оценки общественно-политического строя и курса США, исходящие от видных западных интеллектуалов.
США бесстыдно используют и грабят другие страны, заявил Патрушев
Логичным следствием "демократии по-американски" авторы сборника называют отсутствие уважения со стороны Вашингтона суверенитету других стран. США регулярно применяют шантаж и угрозы в адрес суверенных игроков; грубо вторгаются в их внутренние дела; в обход международного права совершают военные вторжения в другие страны, активно используя риторику о правах человека, отмечается в книге.
"С начала XX века Вашингтон явным образом вмешивался во внутренние дела более 50 государств в общей сложности более 130 раз. Эпизоды неявного вмешательства исчисляются тысячами", - указывается в сборнике.
Патрушев рассказал, для чего США взорвали "Северные потоки"
Как отмечают авторы, США на регулярной основе нарушают свои международные обязательства в сфере прав человека и при этом не скрывают, что участвуют в правозащитных механизмах ООН
только в той части, в которой это способствует продвижению их внешнеполитических задач.
США сейчас не просто подрывают основы демократического мироустройства, а ведут "подлинно антидемократическую глобальную политику", подчеркивается в сборнике. "Претендуя на статус главного проводника демократии в мире, Вашингтон тем не менее вносит столь огромный вклад в "убийство демократии" во всех регионах нашей планеты, что многие американские интеллектуалы поднимают вопрос об авторитарном и даже тоталитарном характере американского государства", - указывают авторы сборника.
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