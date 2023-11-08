https://ria.ru/20231108/klopy-1908237967.html

В Южной Корее допустили, что в нашествии клопов виновата Франция

В Южной Корее допустили, что в нашествии клопов виновата Франция - РИА Новости, 08.11.2023

В Южной Корее допустили, что в нашествии клопов виновата Франция

Южнокорейские власти пытаются установить причины резкого роста случаев обнаружения клопов в стране, пока что базовым предположением остается завоз насекомых из... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:36

2023-11-08T18:36

2023-11-08T18:36

южная корея

в мире

франция

европа

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Южнокорейские власти пытаются установить причины резкого роста случаев обнаружения клопов в стране, пока что базовым предположением остается завоз насекомых из Франции, сообщил министр внутренних дел и безопасности Республики Корея Ли Сан Мин, которого цитирует агентство Рёнхап. "Я осведомлен об этом на самом базовом уровне. Возможно, они были завезены путешественниками из Европы, после того как начали появляться в районе Парижа. Безусловно, они могли и изначально быть в нашей стране, но я еще не получал докладов с анализом причин произошедшего", - заявил министр, отвечая на вопросы депутатов в ходе заседания парламентской комиссии по бюджету. Он согласился с мнением, что правительству, несмотря на определенные убытки для бизнеса, не стоит скрывать места обнаружения клопов, поскольку иначе решить вопрос будет проблематично. По словам министра, инструкции по борьбе с клопами наверняка имеются, но поскольку они давно не применялись, на то, чтобы определиться с конкретными мерами профилактики и дезинсекции, потребуется время. В Южной Корее в последнее время резко увеличилось количество случаев обнаружения клопов. Если за последние 10 лет Управление по контролю за заболеваниями получило лишь девять соответствующих уведомлений, то за последний месяц их количество стало измеряться десятками, что породило опасения их масштабного распространения. Правительство 3 ноября запустило работу координационного штаба, который начал отслеживать ситуацию и вырабатывать меры на общегосударственном уровне. По данным штаба, на 6 ноября в стране было зафиксировано более 30 случаев жалоб на укусы клопов, в том числе в общественных банях и студенческих общежитиях. При этом на сегодняшний день в одном только Сеуле было зафиксировано 23 случая. Проблема постельных клопов была решена в Южной Корее еще в 1960-70-е годы благодаря массовому применению инсектицидов типа ДДТ, поэтому новости о возможном новом нашествии клопов серьезно взволновали общественность. СМИ начали сообщать об отказе некоторых южнокорейцев от посещения людных мест, пользования общественным транспортом и даже от получения посылок через интернет-магазины из-за опасений занести насекомых в свой дом. В ответ на это местные власти по всей стране начали создавать специальные штабы и организовывать проверки и профилактическую дезинсекцию гостиниц, бань и других мест с высокой вероятностью появления этих насекомых. Корейская корпорация аэропортов объявила об увеличении дезинсекционных мероприятий во всех 14 аэропортах страны до 2 раз в неделю. Министерство земель и транспорта планирует аналогичные меры для всех железнодорожных станций, в течение ближайшего месяца будет произведена усиленная проверка и обработка автобусных остановок, будут даны рекомендации по дезинсекции транспорта частным перевозчикам. В свою очередь, столичный комитет по образованию после сообщений об обнаружении клопов в школьных общежитиях решил провести проверки и во всех младших и средних школах. Некоторые школы в инициативном порядке начали проводить профилактическую работу с родителями, предупреждая их об опасности распространении вредных насекомых.

https://ria.ru/20231023/klopy-1904645852.html

https://ria.ru/20231006/klopy-1900909614.html

южная корея

франция

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южная корея, в мире, франция, европа