Новый клип The Beatles набрал за пять дней 22 миллиона просмотров

Клип на последнюю песню группы The Beatles "Now And Then" за пять дней набрал на YouTube почти 22,5 миллиона просмотров.Режиссером клипа стал оскароносный автор РИА Новости, 08.11.2023

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Клип на последнюю песню группы The Beatles "Now And Then" за пять дней набрал на YouTube почти 22,5 миллиона просмотров.Режиссером клипа стал оскароносный автор трилогии "Властелин колец" Питер Джексон. Это его первая работа в подобном жанре.Джексон включил в ролик ранее не публиковавшиеся кадры самого первого видео группы — "несколько драгоценных секунд выступления The Beatles в кожаных костюмах".В клипе также снялись ныне живущие участники группы Пол Маккартни и Ринго Старр. Саму песню обнаружили в 1994 году и она была очень плохого качества. Несмотря на усилия Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра улучшить композицию не смогли. Спустя 45 лет тот же Питер Джексон, снявший в 2021 год документальный фильм о группе "The Beatles: Get Back" и использовавший в работе над картиной искусственный интеллект, предложил эти же технологии и при создании композиции "Now And Then".В результате удалось отделить голос Джона Леннона от шумов и рояля и почистить звук.

