https://ria.ru/20231108/kitay-1908195704.html

Известный российский спортсмен-морж рассказал, как застрял в Китае

Известный российский спортсмен-морж рассказал, как застрял в Китае - РИА Новости, 08.11.2023

Известный российский спортсмен-морж рассказал, как застрял в Китае

Более ста туристов сегодня, 8 ноября, вновь не смогли вернуться в Благовещенск из китайского города Хэйхэ, сообщил РИА Новости председатель "Межрегиональной... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:03

2023-11-08T17:03

2023-11-08T17:08

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хэйхэ

благовещенск

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Более ста туристов сегодня, 8 ноября, вновь не смогли вернуться в Благовещенск из китайского города Хэйхэ, сообщил РИА Новости председатель "Межрегиональной ассоциации холодового плавания России", двукратный рекордсмен "Книги рекордов России" и номинант "Книги рекордов Гинесса" по плаванию в персональной категории "Самая длинная дистанция, преодоленная пловцом в проруби" Александр Брылин, который также ждет возвращения на родину."Сегодня также не смог уехать, как и вчера, и еще более ста человек остались", – рассказал спортсмен.Ранее он сообщал местному изданию "AMUR.LIFE", что отправился в Китай с командой еще 17 октября на теплоходе. Спортсмены ехали на Кубок Азии по зимнему плаванию в город Далянь. В Хэйхэ Александр Брылин прибыл вчера, 7 ноября, из Харбина на поезде, что также было непросто, так как снегопады отчасти парализовали движение.Вчера на таможне ему пришлось провести четыре часа, сегодня – еще больше, но вернуться в Россию так и не удалось.Как сообщила ГТРК "Амур" в программе "Вести – Амурская область", за последние сутки более 200 человек пересекли границу с Китаем в обоих направлениях. Из Хэйхэ в Благовещенск было возвращено 184 человека, 43 россиянина отправились в обратном направлении. Тем не менее, ситуация на пунктах пропуска соседних государств продолжает оставаться сложной.Александр Брылин вновь поднял тему автомобильного моста. "Есть мост международный, который построили, на котором можно туристов вывозить. А люди уже с воскресенья стоят здесь. Ну, не все туристы. Кто-то по рабочей визе возвращается, кто-то с соревнований, как мы. И возможности уехать нет. За свой счет нужно снимать гостиницу, жить бешеное количество дней", — поделился он в программе.Но, по словам местных властей, сделать это невозможно, так как на мосту только строят таможенную инфраструктуру для пассажиров. Сейчас их перевозят только судами на воздушной подушке. По информации пассажирского порта "АмурАССО", отвечающего за перевозки, только два из общего числа могут курсировать по Амуру при таких ледовых торосах. Еще четыре — у китайской стороны.Правительство Амурской области настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Китай без острой необходимости.

https://ria.ru/20231108/kitay-1908007292.html

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новости - туризм, туризм, туристы, китай, хэйхэ, благовещенск