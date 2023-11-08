https://ria.ru/20231108/kitay-1908124151.html

Шойгу заявил, что у России и Китая хорошие перспективы отношений

Шойгу заявил, что у России и Китая хорошие перспективы отношений - РИА Новости, 08.11.2023

Шойгу заявил, что у России и Китая хорошие перспективы отношений

Отношения России и Китая имеют хорошие перспективы развития вопреки мощному противодействию Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:55

2023-11-08T12:55

2023-11-08T12:55

россия

китай

сергей шойгу

чжан юся

безопасность

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отношения России и Китая имеют хорошие перспективы развития вопреки мощному противодействию Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с делегацией КНР в Москве. "В условиях сложной международной обстановки наша встреча является яркой демонстрацией того, что всестороннее развитие всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой остается одним из важнейших приоритетов внешней политики наших государств. Несмотря на беспрецедентное противодействие Запада, наши отношения уверенно проходят испытания на прочность и имеют хорошие перспективы развития", - сказал Шойгу. По его словам, в ходе сегодняшней встречи предстоит обсудить результаты деятельности за прошедший год, определить первоочередные задачи дальнейшего сотрудничества. Делегацию КНР в Москве возглавляет заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. Он отметил, что военное сотрудничество между Китаем и Россией - это особое звено, важный инструмент, укрепляющий отношения двух стран. "Необходимо смотреть в лицо вызовам, преодолеть сложности, идти в ногу со временем, чтобы непрерывно открывать новые грани военного сотрудничества", - заявил Чжан Юся на переговорах.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, сергей шойгу, чжан юся, безопасность