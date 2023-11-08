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В Китае заявили о выходе отношений с Россией на самый высокий уровень - РИА Новости, 08.11.2023
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11:51 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/kitay-1908110862.html
В Китае заявили о выходе отношений с Россией на самый высокий уровень
В Китае заявили о выходе отношений с Россией на самый высокий уровень - РИА Новости, 08.11.2023
В Китае заявили о выходе отношений с Россией на самый высокий уровень
Российско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на переговорах с... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:51
2023-11-08T11:51
китай
россия
чжан юся
сергей шойгу
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве. "Благодаря личному продвижению стратегического руководства председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху находятся на самом высоком уровне", - сказал Чжан Юся. По его словам, КНР и РФ "всегда поддерживают друг друга в вопросах, касающихся коренных интересов и ключевых озабоченностей сторон, тесно взаимодействуют в международных и региональных делах". "Установлен образец стратегического доверия между державами, а также образец взаимовыгодного сотрудничества между соседями", - сказал Чжан Юся. Он отметил, что в этот раз возглавляет китайскую делегацию именно для того, чтобы реализовать все договорённости лидеров РФ и КНР "и продвигать практическое сотрудничество в военной сфере, способствовать дальнейшему укреплению межармейских отношений".
https://ria.ru/20231108/kitay-1908101898.html
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китай, россия, чжан юся, сергей шойгу, в мире
Китай, Россия, Чжан Юся, Сергей Шойгу, В мире
В Китае заявили о выходе отношений с Россией на самый высокий уровень

Китайский военачальник Чжан Юся: отношения с РФ вышли на самый высокий уровень

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве.
"Благодаря личному продвижению стратегического руководства председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху находятся на самом высоком уровне", - сказал Чжан Юся.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Шойгу назвал отношения с Китаем образцом стратегического взаимодействия
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По его словам, КНР и РФ "всегда поддерживают друг друга в вопросах, касающихся коренных интересов и ключевых озабоченностей сторон, тесно взаимодействуют в международных и региональных делах".
"Установлен образец стратегического доверия между державами, а также образец взаимовыгодного сотрудничества между соседями", - сказал Чжан Юся.
Он отметил, что в этот раз возглавляет китайскую делегацию именно для того, чтобы реализовать все договорённости лидеров РФ и КНР "и продвигать практическое сотрудничество в военной сфере, способствовать дальнейшему укреплению межармейских отношений".
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