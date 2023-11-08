https://ria.ru/20231108/kitay-1908101898.html

Шойгу назвал отношения с Китаем образцом стратегического взаимодействия

Шойгу назвал отношения с Китаем образцом стратегического взаимодействия - РИА Новости, 08.11.2023

Шойгу назвал отношения с Китаем образцом стратегического взаимодействия

Отношения между Россией и Китаем – образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:19

2023-11-08T11:19

2023-11-08T11:19

китай

россия

сергей шойгу

чжан юся

безопасность

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Отношения между Россией и Китаем – образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся. "Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаем военный блок. Отношения между Россией и Китаем - образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении", - сказал Шойгу в среду на переговорах в Москве. Он предложил в ходе переговоров "обсудить дальнейшие шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, а также обменяться мнениями по вопросам международной повестки". "Убеждён, что сегодняшняя встреча станет очередным шагом к углублению многопрофильных связей между нашими странами и военными ведомствами", - сказал Шойгу. Перед началом переговоров в здании Национального центра управления обороной РФ состоялась торжественная церемония встречи китайской военной делегации с участием роты Почётного караула и оркестра. Также перед встречей Шойгу показал гостям расположенную в здании картину, на которой изображены представители союзных войск по Второй мировой войне на фоне поверженного рейхстага.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

китай

россия

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Кирилл Волков

китай, россия, сергей шойгу, чжан юся, безопасность