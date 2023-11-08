https://ria.ru/20231108/kitay-1908101898.html
Шойгу назвал отношения с Китаем образцом стратегического взаимодействия
Шойгу назвал отношения с Китаем образцом стратегического взаимодействия - РИА Новости, 08.11.2023
Шойгу назвал отношения с Китаем образцом стратегического взаимодействия
Отношения между Россией и Китаем – образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:19
2023-11-08T11:19
2023-11-08T11:19
китай
россия
сергей шойгу
чжан юся
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Отношения между Россией и Китаем – образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся. "Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаем военный блок. Отношения между Россией и Китаем - образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении", - сказал Шойгу в среду на переговорах в Москве. Он предложил в ходе переговоров "обсудить дальнейшие шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, а также обменяться мнениями по вопросам международной повестки". "Убеждён, что сегодняшняя встреча станет очередным шагом к углублению многопрофильных связей между нашими странами и военными ведомствами", - сказал Шойгу. Перед началом переговоров в здании Национального центра управления обороной РФ состоялась торжественная церемония встречи китайской военной делегации с участием роты Почётного караула и оркестра. Также перед встречей Шойгу показал гостям расположенную в здании картину, на которой изображены представители союзных войск по Второй мировой войне на фоне поверженного рейхстага.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, сергей шойгу, чжан юся, безопасность
Китай, Россия, Сергей Шойгу, Чжан Юся, Безопасность
Шойгу назвал отношения с Китаем образцом стратегического взаимодействия
Шойгу: отношения между Россией и Китаем основаны на доверии и уважении
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Отношения между Россией и Китаем – образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся.
"Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаем военный блок. Отношения между Россией и Китаем - образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении", - сказал Шойгу в среду на переговорах в Москве
. Он предложил в ходе переговоров "обсудить дальнейшие шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, а также обменяться мнениями по вопросам международной повестки".
"Убеждён, что сегодняшняя встреча станет очередным шагом к углублению многопрофильных связей между нашими странами и военными ведомствами", - сказал Шойгу.
Перед началом переговоров в здании Национального центра управления обороной РФ состоялась торжественная церемония встречи китайской военной делегации с участием роты Почётного караула и оркестра. Также перед встречей Шойгу показал гостям расположенную в здании картину, на которой изображены представители союзных войск по Второй мировой войне на фоне поверженного рейхстага.
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром