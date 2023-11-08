https://ria.ru/20231108/kitay-1908061355.html

Си Цзиньпин выступил за инклюзивное киберпространство

Си Цзиньпин выступил за инклюзивное киберпространство - РИА Новости, 08.11.2023

Си Цзиньпин выступил за инклюзивное киберпространство

Китай выступает за развитие более инклюзивного и процветающего киберпространства, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T05:36

2023-11-08T05:36

2023-11-08T16:42

в мире

китай

си цзиньпин

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ПЕКИН, 8 ноя — РИА Новости. Китай выступает за развитие более инклюзивного и процветающего киберпространства, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы выступаем за то, чтобы уделять приоритетное внимание развитию и созданию более инклюзивного и процветающего киберпространства", — заявил Си Цзиньпин в обращении к участникам Всемирной конференции по вопросам интернета в Учжэне.Он добавил, что Китай также выступает за то, чтобы вместе переживать и благополучие, и опасности, выстраивая более мирное и безопасное киберпространство. По его словам, информационная революция энергично движется вперед и киберпространство несет в себе бесконечное стремление человечества к лучшему будущему.

https://ria.ru/20230912/kiberprostranstvo-1895972705.html

китай

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в мире, китай, си цзиньпин