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Си Цзиньпин выступил за инклюзивное киберпространство - РИА Новости, 08.11.2023
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05:36 08.11.2023 (обновлено: 16:42 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/kitay-1908061355.html
Си Цзиньпин выступил за инклюзивное киберпространство
Си Цзиньпин выступил за инклюзивное киберпространство - РИА Новости, 08.11.2023
Си Цзиньпин выступил за инклюзивное киберпространство
Китай выступает за развитие более инклюзивного и процветающего киберпространства, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T05:36
2023-11-08T16:42
в мире
китай
си цзиньпин
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ПЕКИН, 8 ноя — РИА Новости. Китай выступает за развитие более инклюзивного и процветающего киберпространства, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин. &quot;Мы выступаем за то, чтобы уделять приоритетное внимание развитию и созданию более инклюзивного и процветающего киберпространства&quot;, — заявил Си Цзиньпин в обращении к участникам Всемирной конференции по вопросам интернета в Учжэне.Он добавил, что Китай также выступает за то, чтобы вместе переживать и благополучие, и опасности, выстраивая более мирное и безопасное киберпространство. По его словам, информационная революция энергично движется вперед и киберпространство несет в себе бесконечное стремление человечества к лучшему будущему.
https://ria.ru/20230912/kiberprostranstvo-1895972705.html
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в мире, китай, си цзиньпин
В мире, Китай, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин выступил за инклюзивное киберпространство

Си Цзиньпин: Китай выступает за инклюзивное и процветающее киберпространство

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 ноя — РИА Новости. Китай выступает за развитие более инклюзивного и процветающего киберпространства, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин.
«

"Мы выступаем за то, чтобы уделять приоритетное внимание развитию и созданию более инклюзивного и процветающего киберпространства", — заявил Си Цзиньпин в обращении к участникам Всемирной конференции по вопросам интернета в Учжэне.

Он добавил, что Китай также выступает за то, чтобы вместе переживать и благополучие, и опасности, выстраивая более мирное и безопасное киберпространство.
По его словам, информационная революция энергично движется вперед и киберпространство несет в себе бесконечное стремление человечества к лучшему будущему.
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