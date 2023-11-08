https://ria.ru/20231108/kitay-1908007292.html

Застрявшие в Китае: как турпоездка стала кошмаром для россиян

Застрявшие в Китае: как турпоездка стала кошмаром для россиян - РИА Новости, 08.11.2023

Застрявшие в Китае: как турпоездка стала кошмаром для россиян

Сотни туристов в минувшие выходные застряли в Китае из-за непогоды. "Просим срочно принять меры, денег на гостиницы нет, визы, билеты просрочены", — сообщили... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T08:00

2023-11-08T08:00

2023-11-08T08:05

туризм

туризм

туристы

проблемы - туризм

китай

хэйхэ

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Сотни туристов в минувшие выходные застряли в Китае из-за непогоды. "Просим срочно принять меры, денег на гостиницы нет, визы, билеты просрочены", — сообщили они. Благовещенск — на другом берегу Амура. Но эти полкилометра оказались непреодолимыми. О том, почему возникла такая ситуация и скажется ли это на российско-китайских отношениях, — в материале РИА Новости.Деньги закончились, билеты пропали"Заканчиваются деньги, лекарства, пропадают билеты на поезда и самолеты у иногородних. Просим принять меры для решения вопроса по возвращению российских граждан. Особо подчеркиваем, что мы все — туристы, выехали в составе групп", — цитирует ЭПИ "Порт Амур" обращение тех, кто застрял в городе Хэйхэ."Пять дней сидели в Китае, не могли уехать. Очень много людей. На таможне — кошмар", — передает слова туристов ГТРК "Амур" в программе "Вести — Амурская область".Люди просили вывезти их с помощью МЧС, вернуть на родину по международному мосту Благовещенск — Хэйхэ.Третьего ноября из-за льда не смог прибыть теплоход. Пассажирами занялись китайские суда на воздушной подушке. На следующий день подключились и российские — пассажирского порта "Амурассо". Однако массивные ледяные торосы выводили их из строя."На пункте пропуска Хэйхэ находится порядка 100 российских граждан. Их просят сохранять спокойствие и соблюдать очередь на посадку", — сообщало Минэкономразвития Амурской области."Нас тут уже более 200 человек. Куда обращаться? Куда жаловаться? Билеты на самолет были лично у нас на вчерашний рейс", — написала в телеграм-канале одна из туристок.Мосты в проработкеК пятому ноября, как проинформировали в Минэкономразвития региона, вернулись примерно 500 человек. В КНР из Благовещенска отправилось 256. "Помимо двух российских СВП, действуют и китайские", — уточнили в ведомстве.Вчера вечером обстановка оставалась сложной. "В Хэйхэ переправы ждут порядка 30 человек. Миэкономразвития и внешних связей находится в постоянном контакте с китайскими коллегами", — отметили в пресс-службе правительства Амурской области.По словам заведующей кассовым залом Анны Василевской, подобные сложности регулярно возникают в межсезонье. Вместимость теплоходов — около 200 пассажиров, СВП — максимум 20. В день российские СВП совершают восемь-десять рейсов, столько же — китайские."Ситуация на Амуре меняется ежедневно. В работе сейчас два судна на воздушной подушке, одно вместимостью 16 человек, второе — 18, — пояснила Анна Василевская. — Каждый случай рассматривается индивидуально. В первую очередь уезжают социально незащищенные, инвалиды и те, кто собрался на лечение. В приоритете и транзитные".Мост доступен только для грузовиков. "Условий для пассажиров на этом пункте пропуска нет", — подчеркнула замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Светлана Попова.Пассажирский пункт могут открыть к середине 2024-го. Еще вариант — понтонный мостовой переход. Этот вопрос "в проработке".Туристам рекомендуют воздерживаться от поездок в Хэйхэ без особой необходимости.Похожая проблема была и в Приморье. Из-за снегопада 6 ноября прекратилось автобусное сообщение между городом Мишань в Китае и приморским Камнем-Рыболовом в Ханкайском районе. Но вчера все туристы вернулись в Россию. Фирма-организатор на время непогоды разместила клиентов в гостинице."В целом мы довольны, дополнительный день в Мишане — это приятно", — цитирует портал "Владивосток онлайн" одну из туристок.Не снизили градус скандала"Да, ледовая обстановка не позволяет безопасно доставить пассажиров. Но это значит, что их нужно собрать в автобусы, развезти по гостиницам, дать возможность спокойно подождать переправы либо приобрести билеты на другие суда", — прокомментировал ситуацию с Хэйхэ глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.По его словам, "некрасива сама ситуация, так как никто не включился в ее решение, чтобы снизить градус скандала". Юрист напомнил, что компания "Амурассо", о которой говорят в СМИ, значится в Федеральном реестре туроператоров. Они несут ответственность за все оказываемые услуги. Однако неизвестно, бронировали там туры или только перевозку с гостиницей и в этой ли компании.В ассоциации "Мир без границ" РИА Новости пояснили: билеты туристы покупали в "Амурассо", но не у туроператора, а в транспортной фирме. "По факту это перевозчик. Да, есть туроператор с таким же названием, но все, кто застрял, обращались именно к перевозчику", — утверждают в этой организации.Но даже если так, говорит Георгий Мохов, компания должна либо доставить пассажиров в место назначения, либо обеспечить комфортное ожидание.Судебные перспективы достаточно хорошие"Мы наблюдаем злостное нарушение прав потребителей, они вправе требовать возмещения ущерба и морального вреда, — отмечает юрист. — Если туристы еще и с детьми, то сумма возрастает многократно. Судебные перспективы у такого иска достаточно хорошие".Хотя компенсировать потерянные из-за задержки в Китае авиабилеты непросто. "В любом случае все правоотношения должны быть с той компанией, которая обеспечивает транспортные услуги. В досудебном порядке этот вопрос вряд ли решить", — полагает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.На такие ситуации не распространяется компенсация невозвратных билетов на самолеты, добавил он. Авиакомпании ничего не обязаны возмещать.Управление Роспотребнадзора по Амурской области выразило готовность оказать содействие в подготовке претензий и исков.На туризме не скажется, с визами проблем не будетС момента возобновления безвиза для групп, сообщает АТОР, в Китае по этой схеме побывало около 70 тысяч россиян."Не думаю, что произошедшее окажет негативное влияние на российско-китайский туризм, — сказал председатель совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов. — Это стандартная ситуация, она возникала постоянно — погода! Но люди едут на свой страх и риск".И с визами не должно быть сложностей. "До пандемии, когда возникали подобные проблемы и именно на линии Благовещенск — Хэйхэ, китайцы спокойно выпускали наших позже положенного срока, — говорит эксперт. — Это вне правовых рамок, но тут форс-мажор".Безвизовый обмен практически везде действует нормально, добавил Львов. Правда, высокий сезон закончился, следующий пик — Новый год.

https://ria.ru/20231104/tamozhnya-1907369269.html

https://ria.ru/20231107/kitay-1907997654.html

https://ria.ru/20231031/kitay-1906403240.html

китай

хэйхэ

благовещенск

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, проблемы - туризм, китай, хэйхэ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ассоциация туроператоров россии (атор), благовещенск, российский союз туриндустрии (рст), актуальное - туризм, граница, виза