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Эксперты рассказали, сколько китайских туристов приезжают в Россию - РИА Новости, 07.11.2023
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Туризм
 
19:02 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/kitay-1907997654.html
Эксперты рассказали, сколько китайских туристов приезжают в Россию
Эксперты рассказали, сколько китайских туристов приезжают в Россию - РИА Новости, 07.11.2023
Эксперты рассказали, сколько китайских туристов приезжают в Россию
Из России в Китай по групповому безвизу въезжает в три раза больше туристов, чем из КНР в РФ, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:02
2023-11-07T19:02
туризм
новости - туризм
туризм
россия
китай
дальний восток
ассоциация туроператоров россии (атор)
мир без границ
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Из России в Китай по групповому безвизу въезжает в три раза больше туристов, чем из КНР в РФ, сообщает АТОР.По данным на конец октября, по безвизовому режиму для туристических групп из России в Китай выехало около 70 тысяч отечественных путешественников, сообщил председатель Совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов.В обратном направлении отправилось почти в три раза меньше гостей – около 25 тысяч.Больше всего туристов из Поднебесной принимает Дальний Восток: пять тысяч – Амурская область, 15 тысяч – Приморский край, еще пять тысяч посетили Москву.Хабаровский край – приграничный регион – посетили меньше всего организованных китайских туристов: 100 путешественников. Дело в том, пограничники в регионе требуют, чтобы списки въезжающих были заверены "живой", а не электронной печатью.
https://ria.ru/20231019/kitay-1903775219.html
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новости - туризм, туризм, россия, китай, дальний восток, ассоциация туроператоров россии (атор), мир без границ, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Россия, Китай, Дальний Восток, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Мир без границ, отдых в России
Эксперты рассказали, сколько китайских туристов приезжают в Россию

АТОР: турпоток из России в Китай в три раза больше, чем в обратном направлении

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВстреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево
Встреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Из России в Китай по групповому безвизу въезжает в три раза больше туристов, чем из КНР в РФ, сообщает АТОР.
По данным на конец октября, по безвизовому режиму для туристических групп из России в Китай выехало около 70 тысяч отечественных путешественников, сообщил председатель Совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов.
В обратном направлении отправилось почти в три раза меньше гостей – около 25 тысяч.
Больше всего туристов из Поднебесной принимает Дальний Восток: пять тысяч – Амурская область, 15 тысяч – Приморский край, еще пять тысяч посетили Москву.
Хабаровский край – приграничный регион – посетили меньше всего организованных китайских туристов: 100 путешественников. Дело в том, пограничники в регионе требуют, чтобы списки въезжающих были заверены "живой", а не электронной печатью.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмРоссияКитайДальний ВостокАссоциация туроператоров России (АТОР)Мир без границотдых в России
 
 
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