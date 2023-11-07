https://ria.ru/20231107/kitay-1907997654.html

Эксперты рассказали, сколько китайских туристов приезжают в Россию

Эксперты рассказали, сколько китайских туристов приезжают в Россию - РИА Новости, 07.11.2023

Эксперты рассказали, сколько китайских туристов приезжают в Россию

Из России в Китай по групповому безвизу въезжает в три раза больше туристов, чем из КНР в РФ, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T19:02

2023-11-07T19:02

2023-11-07T19:02

туризм

новости - туризм

туризм

россия

китай

дальний восток

ассоциация туроператоров россии (атор)

мир без границ

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Из России в Китай по групповому безвизу въезжает в три раза больше туристов, чем из КНР в РФ, сообщает АТОР.По данным на конец октября, по безвизовому режиму для туристических групп из России в Китай выехало около 70 тысяч отечественных путешественников, сообщил председатель Совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов.В обратном направлении отправилось почти в три раза меньше гостей – около 25 тысяч.Больше всего туристов из Поднебесной принимает Дальний Восток: пять тысяч – Амурская область, 15 тысяч – Приморский край, еще пять тысяч посетили Москву.Хабаровский край – приграничный регион – посетили меньше всего организованных китайских туристов: 100 путешественников. Дело в том, пограничники в регионе требуют, чтобы списки въезжающих были заверены "живой", а не электронной печатью.

https://ria.ru/20231019/kitay-1903775219.html

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китай

дальний восток

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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