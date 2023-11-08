https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908048301.html
Путин рассказал, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ
Путин рассказал, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ - РИА Новости, 08.11.2023
Путин рассказал, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ
Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что инициативы Казахстана усилят потенциал ОДКБ во время председательства там, а также будут содействовать... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:40
2023-11-08T00:40
2023-11-08T00:40
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что инициативы Казахстана усилят потенциал ОДКБ во время председательства там, а также будут содействовать совершенствованию возможностей объединения. Текст интервью российского лидера газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. "Следующий год пройдет под знаком казахстанского председательства в организации. Убежден, что инициативы казахстанских партнеров усилят потенциал ОДКБ и будут содействовать совершенствованию ее возможностей в интересах всех государств-членов", - сказал президент. В ОДКБ входят шесть государств - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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казахстан, россия, владимир путин, одкб, в мире
Казахстан, Россия, Владимир Путин, ОДКБ, В мире
Путин рассказал, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ
Путин: Казахстан усилит потенциал ОДКБ и будет содействовать объединению