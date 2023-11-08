https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908048301.html

Путин рассказал, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ

Путин рассказал, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ - РИА Новости, 08.11.2023

Путин рассказал, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ

Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что инициативы Казахстана усилят потенциал ОДКБ во время председательства там, а также будут содействовать... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:40

2023-11-08T00:40

2023-11-08T00:40

казахстан

россия

владимир путин

одкб

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796173699_0:60:3162:1839_1920x0_80_0_0_42490809d0678454ecdb9d6c41ae99c7.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что инициативы Казахстана усилят потенциал ОДКБ во время председательства там, а также будут содействовать совершенствованию возможностей объединения. Текст интервью российского лидера газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. "Следующий год пройдет под знаком казахстанского председательства в организации. Убежден, что инициативы казахстанских партнеров усилят потенциал ОДКБ и будут содействовать совершенствованию ее возможностей в интересах всех государств-членов", - сказал президент. В ОДКБ входят шесть государств - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

https://ria.ru/20231108/sudostroenie-1908047817.html

https://ria.ru/20231108/tendentsii-1908047130.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, россия, владимир путин, одкб, в мире