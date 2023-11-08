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В Кремле прокомментировали перекрестные интервью Путина и Токаева - РИА Новости, 08.11.2023
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12:43 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/intervyu-1908122017.html
В Кремле прокомментировали перекрестные интервью Путина и Токаева
В Кремле прокомментировали перекрестные интервью Путина и Токаева - РИА Новости, 08.11.2023
В Кремле прокомментировали перекрестные интервью Путина и Токаева
Перекрестные интервью президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева показывают продвинутый уровень отношений, заявил журналистам... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:43
2023-11-08T12:43
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Перекрестные интервью президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева показывают продвинутый уровень отношений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков напомнил, что накануне официального визита Путина в Казахстан он и Токаев "обменялись интервью". "Достаточно беспрецедентное событие. Именно такие перекрестные интервью свидетельствуют красноречиво о весьма и весьма продвинутом стратегическом уровне и характере отношений наших двух стран", - заявил Песков.
https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908048301.html
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казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, дмитрий песков, в мире
Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали перекрестные интервью Путина и Токаева

Песков: интервью Путина и Токаева показали продвинутый уровень отношений

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Перекрестные интервью президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева показывают продвинутый уровень отношений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что накануне официального визита Путина в Казахстан он и Токаев "обменялись интервью".
"Достаточно беспрецедентное событие. Именно такие перекрестные интервью свидетельствуют красноречиво о весьма и весьма продвинутом стратегическом уровне и характере отношений наших двух стран", - заявил Песков.
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КазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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