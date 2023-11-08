https://ria.ru/20231108/intervyu-1908122017.html

В Кремле прокомментировали перекрестные интервью Путина и Токаева

В Кремле прокомментировали перекрестные интервью Путина и Токаева - РИА Новости, 08.11.2023

В Кремле прокомментировали перекрестные интервью Путина и Токаева

Перекрестные интервью президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева показывают продвинутый уровень отношений, заявил журналистам... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:43

2023-11-08T12:43

2023-11-08T12:43

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Перекрестные интервью президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева показывают продвинутый уровень отношений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков напомнил, что накануне официального визита Путина в Казахстан он и Токаев "обменялись интервью". "Достаточно беспрецедентное событие. Именно такие перекрестные интервью свидетельствуют красноречиво о весьма и весьма продвинутом стратегическом уровне и характере отношений наших двух стран", - заявил Песков.

https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908048301.html

казахстан

россия

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казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, дмитрий песков, в мире