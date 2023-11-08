https://ria.ru/20231108/gd-1908216512.html

Госдума предложила объявить в России десятилетие молодежи

Госдума предложила объявить в России десятилетие молодежи - РИА Новости, 08.11.2023

Госдума предложила объявить в России десятилетие молодежи

Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление по итогам правчаса по обеспечению нравственного и патриотического воспитания молодежи,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:35

2023-11-08T17:35

2023-11-08T17:36

общество

россия

артем метелев (депутат)

вячеслав володин

ксения разуваева

госдума рф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление по итогам правчаса по обеспечению нравственного и патриотического воспитания молодежи, постановлением предлагается объявить в России десятилетие молодежи. Также в ходе пленарного заседания были обозначены задачи, среди которых: разработка программы по противодействию буллингу, развитие молодежного инициативного бюджетирования, определение перечня никотинсодержащей продукции, запрещенной к выпуску, внедрение модуля "Обучение Служением" во всех ВУЗах и другие. Председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев поблагодарил спикера Думы Вячеслава Володина за возможность проведения правительственного часа, по его словам, "подготовка к правительственному часу позволила провести аудит в отрасли, а общение с нами, с депутатами, со фракциями и комитетами - сфокусировать внимание на узких и проблемных местах, сформировать предложения для дальнейшей работы". Ранее в ГД на пленарном заседании в рамках правчаса "О реализации молодежной политики в Российской Федерации и мерах по обеспечению нравственного и патриотического воспитания молодого поколения" выступила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

https://ria.ru/20231108/volodin-1908168297.html

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общество, россия, артем метелев (депутат), вячеслав володин, ксения разуваева, госдума рф