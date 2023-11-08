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Госдума предложила объявить в России десятилетие молодежи - РИА Новости, 08.11.2023
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17:35 08.11.2023 (обновлено: 17:36 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/gd-1908216512.html
Госдума предложила объявить в России десятилетие молодежи
Госдума предложила объявить в России десятилетие молодежи - РИА Новости, 08.11.2023
Госдума предложила объявить в России десятилетие молодежи
Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление по итогам правчаса по обеспечению нравственного и патриотического воспитания молодежи,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:35
2023-11-08T17:36
общество
россия
артем метелев (депутат)
вячеслав володин
ксения разуваева
госдума рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление по итогам правчаса по обеспечению нравственного и патриотического воспитания молодежи, постановлением предлагается объявить в России десятилетие молодежи. Также в ходе пленарного заседания были обозначены задачи, среди которых: разработка программы по противодействию буллингу, развитие молодежного инициативного бюджетирования, определение перечня никотинсодержащей продукции, запрещенной к выпуску, внедрение модуля "Обучение Служением" во всех ВУЗах и другие. Председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев поблагодарил спикера Думы Вячеслава Володина за возможность проведения правительственного часа, по его словам, "подготовка к правительственному часу позволила провести аудит в отрасли, а общение с нами, с депутатами, со фракциями и комитетами - сфокусировать внимание на узких и проблемных местах, сформировать предложения для дальнейшей работы". Ранее в ГД на пленарном заседании в рамках правчаса "О реализации молодежной политики в Российской Федерации и мерах по обеспечению нравственного и патриотического воспитания молодого поколения" выступила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
https://ria.ru/20231108/volodin-1908168297.html
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общество, россия, артем метелев (депутат), вячеслав володин, ксения разуваева, госдума рф
Общество, Россия, Артем Метелев (депутат), Вячеслав Володин, Ксения Разуваева, Госдума РФ
Госдума предложила объявить в России десятилетие молодежи

ГД на пленарном заседании приняла постановление по воспитанию молодежи

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление по итогам правчаса по обеспечению нравственного и патриотического воспитания молодежи, постановлением предлагается объявить в России десятилетие молодежи.
Также в ходе пленарного заседания были обозначены задачи, среди которых: разработка программы по противодействию буллингу, развитие молодежного инициативного бюджетирования, определение перечня никотинсодержащей продукции, запрещенной к выпуску, внедрение модуля "Обучение Служением" во всех ВУЗах и другие.
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Председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев поблагодарил спикера Думы Вячеслава Володина за возможность проведения правительственного часа, по его словам, "подготовка к правительственному часу позволила провести аудит в отрасли, а общение с нами, с депутатами, со фракциями и комитетами - сфокусировать внимание на узких и проблемных местах, сформировать предложения для дальнейшей работы".
Ранее в ГД на пленарном заседании в рамках правчаса "О реализации молодежной политики в Российской Федерации и мерах по обеспечению нравственного и патриотического воспитания молодого поколения" выступила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
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ОбществоРоссияАртем Метелев (депутат)Вячеслав ВолодинКсения РазуваеваГосдума РФ
 
 
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