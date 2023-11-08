https://ria.ru/20231108/gd-1908216512.html
Госдума предложила объявить в России десятилетие молодежи
Госдума предложила объявить в России десятилетие молодежи - РИА Новости, 08.11.2023
Госдума предложила объявить в России десятилетие молодежи
Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление по итогам правчаса по обеспечению нравственного и патриотического воспитания молодежи,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:35
2023-11-08T17:35
2023-11-08T17:36
общество
россия
артем метелев (депутат)
вячеслав володин
ксения разуваева
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление по итогам правчаса по обеспечению нравственного и патриотического воспитания молодежи, постановлением предлагается объявить в России десятилетие молодежи. Также в ходе пленарного заседания были обозначены задачи, среди которых: разработка программы по противодействию буллингу, развитие молодежного инициативного бюджетирования, определение перечня никотинсодержащей продукции, запрещенной к выпуску, внедрение модуля "Обучение Служением" во всех ВУЗах и другие. Председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев поблагодарил спикера Думы Вячеслава Володина за возможность проведения правительственного часа, по его словам, "подготовка к правительственному часу позволила провести аудит в отрасли, а общение с нами, с депутатами, со фракциями и комитетами - сфокусировать внимание на узких и проблемных местах, сформировать предложения для дальнейшей работы". Ранее в ГД на пленарном заседании в рамках правчаса "О реализации молодежной политики в Российской Федерации и мерах по обеспечению нравственного и патриотического воспитания молодого поколения" выступила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
https://ria.ru/20231108/volodin-1908168297.html
https://ria.ru/20231108/gd-1908142533.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, артем метелев (депутат), вячеслав володин, ксения разуваева, госдума рф
Общество, Россия, Артем Метелев (депутат), Вячеслав Володин, Ксения Разуваева, Госдума РФ
Госдума предложила объявить в России десятилетие молодежи
ГД на пленарном заседании приняла постановление по воспитанию молодежи