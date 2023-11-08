https://ria.ru/20231108/gaz-1908069835.html

МИД: "Газпром" прорабатывает маршруты подачи газа в Казахстан и Узбекистан

МИД: "Газпром" прорабатывает маршруты подачи газа в Казахстан и Узбекистан - РИА Новости, 08.11.2023

МИД: "Газпром" прорабатывает маршруты подачи газа в Казахстан и Узбекистан

"Газпром" прорабатывает новые возможные маршруты и параметры подачи газа в Казахстан и Узбекистан, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T08:24

2023-11-08T08:24

2023-11-08T08:24

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узбекистан

казахстан

россия

александр стерник

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алексей миллер

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Газпром" прорабатывает новые возможные маршруты и параметры подачи газа в Казахстан и Узбекистан, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. "Что касается модернизации, то она уже идёт: по просьбе партнёров советская система газопроводов "Средняя Азия – Центр" нашими общими усилиями получила "вторую жизнь" с запуском реверсной перекачки газа через территорию Казахстана в Узбекистан. Их растущие экономики нуждаются в дополнительных энергоресурсах. В ходе модернизации этой системы применены передовые российские технологии. В настоящее время "Газпромом" прорабатываются новые возможные маршруты и параметры подачи газа", - сказал дипломат. В начале октября "Газпром" начал поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период. Узбекистанское минэнерго уточняло, что контракт на закупку газа заключен на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год. Узбекистан заинтересован в наращивании импорта природного газа из России, работать долгосрочно в этом направлении, говорил ранее министр энергетики страны. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, "Газпром" обсуждает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет, а также планирует расширить поставки газа по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр".

https://ria.ru/20231101/kazakhstan-1906701868.html

https://ria.ru/20231011/putin-1902068856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, узбекистан, казахстан, россия, александр стерник, газпром, алексей миллер