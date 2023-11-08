https://ria.ru/20231108/gas-1908244546.html

Путин дал “Газпрому” поручения по газификации российских городов

Путин дал “Газпрому” поручения по газификации российских городов - РИА Новости, 08.11.2023

Путин дал “Газпрому” поручения по газификации российских городов

Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" разработать с учетом реализации "Восточной системы газоснабжения" графики по газификации Белогорска и... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:06

2023-11-08T19:06

2023-11-08T19:37

экономика

газпром

белогорск

биробиджан

хабаровский край

владимир путин

василий орлов (губернатор)

алексей миллер

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" разработать с учетом реализации "Восточной системы газоснабжения" графики по газификации Белогорска и подключению Биробиджана, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Рекомендовать публичному акционерному обществу "Газпром": 1) разработать совместно с органами исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации с учетом результатов реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" и утвердить планы-графики ("дорожные карты"): по газификации города Белогорска Амурской области до 2032 года; по газификации поселка Малая Хапсоль Хабаровского края до 2029 года; по подключению города Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года", - говорится в поручении.Также необходимо обеспечить выполнение планов-графиков, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года. Ответственные: глава "Газпрома" Алексей Миллер, губернатор Приамурья Василий Орлов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

https://ria.ru/20231108/gazifikatsiya-1908245924.html

белогорск

биробиджан

хабаровский край

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экономика, газпром, белогорск, биробиджан, хабаровский край, владимир путин, василий орлов (губернатор), алексей миллер, жкх