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Путин дал “Газпрому” поручения по газификации российских городов
Путин дал “Газпрому” поручения по газификации российских городов - РИА Новости, 08.11.2023
Путин дал “Газпрому” поручения по газификации российских городов
Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" разработать с учетом реализации "Восточной системы газоснабжения" графики по газификации Белогорска и... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:06
2023-11-08T19:06
2023-11-08T19:37
экономика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" разработать с учетом реализации "Восточной системы газоснабжения" графики по газификации Белогорска и подключению Биробиджана, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Рекомендовать публичному акционерному обществу "Газпром": 1) разработать совместно с органами исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации с учетом результатов реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" и утвердить планы-графики ("дорожные карты"): по газификации города Белогорска Амурской области до 2032 года; по газификации поселка Малая Хапсоль Хабаровского края до 2029 года; по подключению города Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года", - говорится в поручении.Также необходимо обеспечить выполнение планов-графиков, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года. Ответственные: глава "Газпрома" Алексей Миллер, губернатор Приамурья Василий Орлов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.
https://ria.ru/20231108/gazifikatsiya-1908245924.html
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экономика, газпром, белогорск, биробиджан, хабаровский край, владимир путин, василий орлов (губернатор), алексей миллер, жкх
Экономика, Газпром, Белогорск, Биробиджан, Хабаровский край, Владимир Путин, Василий Орлов (губернатор), Алексей Миллер, ЖКХ
Путин дал “Газпрому” поручения по газификации российских городов
Путин поручил “Газпрому” создать графики газификации Белогорска и Биробиджана