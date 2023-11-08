https://ria.ru/20231108/g7-1908110472.html
Главы МИД G7 назвали способ решения конфликта на Ближнем Востоке
Главы МИД G7 назвали способ решения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 08.11.2023
Главы МИД G7 назвали способ решения конфликта на Ближнем Востоке
Главы МИД "Большой семерки" считают единственным путем к миру на Ближнем Востоке решение по принципу двух государств, говорится в совместной декларации встречи... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:48
2023-11-08T11:48
2023-11-08T11:48
в мире
ближний восток
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израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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РИМ, 8 ноя – РИА Новости. Главы МИД "Большой семерки" считают единственным путем к миру на Ближнем Востоке решение по принципу двух государств, говорится в совместной декларации встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Токио. Содержание документа передало итальянское информагентство Ansa. "Члены G7 привержены тесному сотрудничеству с партнерами для подготовки долгосрочных устойчивых решений для сектора Газа и возвращения к более широкому мирному процессу в соответствии с согласованными на международном уровне параметрами. Мы подчеркиваем, что решение государств, которое предусматривает, что Израиль и Палестина будут жить бок о бок в мире, безопасности и взаимном признании, остается единственным путем к справедливому, прочному и надежному миру", - говорится в коммюнике.
https://ria.ru/20231108/sanktsii-1908101209.html
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в мире, ближний восток, токио, израиль, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ближний Восток, Токио, Израиль, G7, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Главы МИД G7 назвали способ решения конфликта на Ближнем Востоке
G7: путь к миру в секторе Газа лежит через решение по принципу двух государств