https://ria.ru/20231108/g7-1908110472.html

Главы МИД G7 назвали способ решения конфликта на Ближнем Востоке

Главы МИД G7 назвали способ решения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 08.11.2023

Главы МИД G7 назвали способ решения конфликта на Ближнем Востоке

Главы МИД "Большой семерки" считают единственным путем к миру на Ближнем Востоке решение по принципу двух государств, говорится в совместной декларации встречи... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:48

2023-11-08T11:48

2023-11-08T11:48

в мире

ближний восток

токио

израиль

g7

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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РИМ, 8 ноя – РИА Новости. Главы МИД "Большой семерки" считают единственным путем к миру на Ближнем Востоке решение по принципу двух государств, говорится в совместной декларации встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Токио. Содержание документа передало итальянское информагентство Ansa. "Члены G7 привержены тесному сотрудничеству с партнерами для подготовки долгосрочных устойчивых решений для сектора Газа и возвращения к более широкому мирному процессу в соответствии с согласованными на международном уровне параметрами. Мы подчеркиваем, что решение государств, которое предусматривает, что Израиль и Палестина будут жить бок о бок в мире, безопасности и взаимном признании, остается единственным путем к справедливому, прочному и надежному миру", - говорится в коммюнике.

https://ria.ru/20231108/sanktsii-1908101209.html

ближний восток

токио

израиль

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в мире, ближний восток, токио, израиль, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году