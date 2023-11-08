https://ria.ru/20231108/forum-1908049252.html

Путин рассказал о ХІХ форуме межрегионального сотрудничества

Путин рассказал о ХІХ форуме межрегионального сотрудничества - РИА Новости, 08.11.2023

Путин рассказал о ХІХ форуме межрегионального сотрудничества

Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что солидный пакет соглашений коммерческих контрактов должен быть подписан по итогам ХІХ форума... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:49

2023-11-08T00:49

2023-11-08T00:49

россия

казахстан

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156068/19/1560681989_0:0:3475:1955_1920x0_80_0_0_e8814c6aa628d6b3bc89e8b9651e364c.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что солидный пакет соглашений коммерческих контрактов должен быть подписан по итогам ХІХ форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Текст интервью Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. "По итогам встречи должен быть подписан солидный пакет межрегиональных соглашений и, что очень важно, коммерческих контрактов. Взаимовыгодные договоренности наших предпринимателей – один из главных индикаторов успешного делового взаимодействия. Будем стремиться по максимуму использовать преимущества взаимодополняемости и связанности наших экономик для повышения конкурентоспособности товаров российских и казахстанских производителей, в том числе на рынках третьих стран", - сказал президент.

https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908048690.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казахстан, владимир путин, в мире