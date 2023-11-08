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Путин рассказал о ХІХ форуме межрегионального сотрудничества - РИА Новости, 08.11.2023
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00:49 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/forum-1908049252.html
Путин рассказал о ХІХ форуме межрегионального сотрудничества
Путин рассказал о ХІХ форуме межрегионального сотрудничества - РИА Новости, 08.11.2023
Путин рассказал о ХІХ форуме межрегионального сотрудничества
Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что солидный пакет соглашений коммерческих контрактов должен быть подписан по итогам ХІХ форума... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:49
2023-11-08T00:49
россия
казахстан
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что солидный пакет соглашений коммерческих контрактов должен быть подписан по итогам ХІХ форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Текст интервью Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. "По итогам встречи должен быть подписан солидный пакет межрегиональных соглашений и, что очень важно, коммерческих контрактов. Взаимовыгодные договоренности наших предпринимателей – один из главных индикаторов успешного делового взаимодействия. Будем стремиться по максимуму использовать преимущества взаимодополняемости и связанности наших экономик для повышения конкурентоспособности товаров российских и казахстанских производителей, в том числе на рынках третьих стран", - сказал президент.
https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908048690.html
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россия, казахстан, владимир путин, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о ХІХ форуме межрегионального сотрудничества

Путин: Россия и Казахстан подпишут соглашения на ХІХ форуме сотрудничества

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что солидный пакет соглашений коммерческих контрактов должен быть подписан по итогам ХІХ форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
Текст интервью Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин рассказал о проектах обеспечения газом севера Казахстана
00:45
"По итогам встречи должен быть подписан солидный пакет межрегиональных соглашений и, что очень важно, коммерческих контрактов. Взаимовыгодные договоренности наших предпринимателей – один из главных индикаторов успешного делового взаимодействия. Будем стремиться по максимуму использовать преимущества взаимодополняемости и связанности наших экономик для повышения конкурентоспособности товаров российских и казахстанских производителей, в том числе на рынках третьих стран", - сказал президент.
 
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