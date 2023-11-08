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Путин рассказал о ХІХ форуме межрегионального сотрудничества
Путин рассказал о ХІХ форуме межрегионального сотрудничества - РИА Новости, 08.11.2023
Путин рассказал о ХІХ форуме межрегионального сотрудничества
Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что солидный пакет соглашений коммерческих контрактов должен быть подписан по итогам ХІХ форума... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:49
2023-11-08T00:49
2023-11-08T00:49
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казахстан
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что солидный пакет соглашений коммерческих контрактов должен быть подписан по итогам ХІХ форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Текст интервью Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. "По итогам встречи должен быть подписан солидный пакет межрегиональных соглашений и, что очень важно, коммерческих контрактов. Взаимовыгодные договоренности наших предпринимателей – один из главных индикаторов успешного делового взаимодействия. Будем стремиться по максимуму использовать преимущества взаимодополняемости и связанности наших экономик для повышения конкурентоспособности товаров российских и казахстанских производителей, в том числе на рынках третьих стран", - сказал президент.
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россия, казахстан, владимир путин, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о ХІХ форуме межрегионального сотрудничества
Путин: Россия и Казахстан подпишут соглашения на ХІХ форуме сотрудничества