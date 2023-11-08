https://ria.ru/20231108/evrosoyuz-1908146000.html

ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС

ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023

ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС

Европейская комиссия рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС, следует из рекомендаций, опубликованных на сайте ЕК. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:22

2023-11-08T14:22

2023-11-08T15:14

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молдавия

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС, следует из рекомендаций, опубликованных на сайте ЕК."Комиссия рекомендует Совету начать переговоры о вступлении с Украиной <…> и Молдавией", — говорится в документах.Там отмечается, что к такому решению ЕК пришла на основе оценки прогресса по выполнению Киевом и Кишиневом задач по реформам.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что фактические сроки присоединения Украины к ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Но переговоры, по ее словам, могут стартовать немедленно, как только Евросовет примет формальное решение.Это решение главы государств и правительств ЕС будут обсуждать на саммите в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза.При этом в ЕК указали, что переговоры возможны только при выполнении Украиной и Молдавией определенных условий. Для Киева это продолжение борьбы с коррупцией и проведение реформы для защиты прав нацменьшинств, для Кишинева — судебная реформа, борьба с коррупцией и "деолигархизация".Обе бывшие советские республики получили статус кандидатов в ЕС в июне 2022 года. Тогда им выдвинули несколько жестких требований для формального начала переговоров. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой.При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз. Эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель.Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.Украина настаивает на том, что ее должны принять в ЕС в кратчайшие сроки. Но глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что даже в случае выполнения всех требований это может произойти в 2030 году. Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал Украину насквозь коррумпированной и потому неспособной стать членом Евросоюза в скором времени. Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии, также полагает, что Украина навряд ли войдет в ЕС до 2029 года. Кроме того, отметила она, для вступления есть четкие критерии и сейчас Украина не соответствует ни одному из них.

https://ria.ru/20231108/polsha-1908096007.html

https://ria.ru/20231106/bednye-1907663829.html

https://ria.ru/20231108/frantsiya-1908062463.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, молдавия, еврокомиссия, евросоюз