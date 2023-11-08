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Киев заявил о получении отчета ЕК по началу переговоров о вступлении в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023
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18:47 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/es-1908239719.html
Киев заявил о получении отчета ЕК по началу переговоров о вступлении в ЕС
Киев заявил о получении отчета ЕК по началу переговоров о вступлении в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023
Киев заявил о получении отчета ЕК по началу переговоров о вступлении в ЕС
Еврокомиссия официально передала Киеву отчет с рекомендацией начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз, сообщил в среду украинский премьер-министр... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:47
2023-11-08T18:47
украина
в мире
денис шмыгаль
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия официально передала Киеву отчет с рекомендацией начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз, сообщил в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". "Официально получил от госпожи посла ЕС на Украине Катарины Матерновой отчет Еврокомиссии по Украине в рамках пакета расширения ЕС. Документ рекомендует начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз", - написал Шмыгаль.Ранее Шмыгаль заявлял, что рекомендация Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной имеет ключевое значение для принятия лидерами Евросоюза в декабре этого года политического решения о начале переговоров. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20231108/yazyk-1908214071.html
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украина, в мире, денис шмыгаль, евросоюз, еврокомиссия
Украина, В мире, Денис Шмыгаль, Евросоюз, Еврокомиссия
Киев заявил о получении отчета ЕК по началу переговоров о вступлении в ЕС

Шмыгаль: Киев получил отчет ЕК с рекомендацией по переговорам о вступлении в ЕС

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия официально передала Киеву отчет с рекомендацией начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз, сообщил в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
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"Официально получил от госпожи посла ЕС на Украине Катарины Матерновой отчет Еврокомиссии по Украине в рамках пакета расширения ЕС. Документ рекомендует начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз", - написал Шмыгаль.
Ранее Шмыгаль заявлял, что рекомендация Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной имеет ключевое значение для принятия лидерами Евросоюза в декабре этого года политического решения о начале переговоров.
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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