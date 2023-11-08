https://ria.ru/20231108/es-1908239719.html

Киев заявил о получении отчета ЕК по началу переговоров о вступлении в ЕС

Киев заявил о получении отчета ЕК по началу переговоров о вступлении в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023

Киев заявил о получении отчета ЕК по началу переговоров о вступлении в ЕС

Еврокомиссия официально передала Киеву отчет с рекомендацией начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз, сообщил в среду украинский премьер-министр... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:47

2023-11-08T18:47

2023-11-08T18:47

украина

в мире

денис шмыгаль

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия официально передала Киеву отчет с рекомендацией начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз, сообщил в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". "Официально получил от госпожи посла ЕС на Украине Катарины Матерновой отчет Еврокомиссии по Украине в рамках пакета расширения ЕС. Документ рекомендует начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз", - написал Шмыгаль.Ранее Шмыгаль заявлял, что рекомендация Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной имеет ключевое значение для принятия лидерами Евросоюза в декабре этого года политического решения о начале переговоров. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231108/yazyk-1908214071.html

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украина, в мире, денис шмыгаль, евросоюз, еврокомиссия