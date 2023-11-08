Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/es-1908215120.html
Эксперт оценил шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз
Эксперт оценил шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз - РИА Новости, 08.11.2023
Эксперт оценил шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз
Обсуждение возможного членства Украины в Евросоюзе призвано лишь оказать давление на Россию, поскольку украинская экономика в настоящее время очень далека от... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:33
2023-11-08T17:33
экономика
украина
молдавия
россия
максим осадчий
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175342_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25cceefdc4730fe4309eee2cf7e1743f.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обсуждение возможного членства Украины в Евросоюзе призвано лишь оказать давление на Россию, поскольку украинская экономика в настоящее время очень далека от соответствия критериям еврозоны, Молдавия им гораздо больше соответствует, оценил для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". "Очевидно, что данное решение имеет сигнальный характер и призвано оказать давление на Россию. Пока говорить о соответствии Украины Маастрихтским критериям явно не приходится", - сказал Осадчий. "Например, дефицит государственного бюджета не должен превышать 3% ВВП, тогда как у Украины этот показатель превышает уровень 25%. Государственный долг не должен превышать 60% ВВП или уверенно приближаться к этому уровню. Между тем, на конец 2022 года это показатель составил 78,4%, а по итогам 2023 года ожидается на уровне 85%", - отметил эксперт. Однако если Украине будут переданы российские активы, замороженные США и ЕС, то эти критерии могут быть выполнены, продолжает он. "Не исключено, что инициатива Еврокомиссии была синхронизована с решением комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержать законопроект о передаче Украине российских активов", - считает Осадчий. "Молдавия гораздо больше соответствует Маастрихтским критериям. Так, дефицит государственного бюджета на конец 2022 года составил 3,1% ВВП. Государственный долг во втором квартале составил 35% ВВП", - вместе с тем отметил эксперт.
https://ria.ru/20231108/obman-1908057426.html
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
украина
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175342_416:321:2718:2048_1920x0_80_0_0_1048cec22da9b0bb313ff70f63a6704a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, молдавия, россия, максим осадчий, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, политика
Экономика, Украина, Молдавия, Россия, Максим Осадчий, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Политика
Эксперт оценил шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз

Осадчий: экономика Украины далека от стандартов ЕС, у Молдавии больше шансов

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обсуждение возможного членства Украины в Евросоюзе призвано лишь оказать давление на Россию, поскольку украинская экономика в настоящее время очень далека от соответствия критериям еврозоны, Молдавия им гораздо больше соответствует, оценил для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
"Путин прав". В США признались в обмане Зеленского
Вчера, 04:00
«
"Очевидно, что данное решение имеет сигнальный характер и призвано оказать давление на Россию. Пока говорить о соответствии Украины Маастрихтским критериям явно не приходится", - сказал Осадчий.
"Например, дефицит государственного бюджета не должен превышать 3% ВВП, тогда как у Украины этот показатель превышает уровень 25%. Государственный долг не должен превышать 60% ВВП или уверенно приближаться к этому уровню. Между тем, на конец 2022 года это показатель составил 78,4%, а по итогам 2023 года ожидается на уровне 85%", - отметил эксперт.
Однако если Украине будут переданы российские активы, замороженные США и ЕС, то эти критерии могут быть выполнены, продолжает он. "Не исключено, что инициатива Еврокомиссии была синхронизована с решением комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержать законопроект о передаче Украине российских активов", - считает Осадчий.
"Молдавия гораздо больше соответствует Маастрихтским критериям. Так, дефицит государственного бюджета на конец 2022 года составил 3,1% ВВП. Государственный долг во втором квартале составил 35% ВВП", - вместе с тем отметил эксперт.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Украина разорила Запад
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаУкраинаМолдавияРоссияМаксим ОсадчийУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала