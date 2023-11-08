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Эксперт оценил шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз
Эксперт оценил шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз - РИА Новости, 08.11.2023
Эксперт оценил шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз
Обсуждение возможного членства Украины в Евросоюзе призвано лишь оказать давление на Россию, поскольку украинская экономика в настоящее время очень далека от... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:33
2023-11-08T17:33
2023-11-08T17:33
экономика
украина
молдавия
россия
максим осадчий
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обсуждение возможного членства Украины в Евросоюзе призвано лишь оказать давление на Россию, поскольку украинская экономика в настоящее время очень далека от соответствия критериям еврозоны, Молдавия им гораздо больше соответствует, оценил для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". "Очевидно, что данное решение имеет сигнальный характер и призвано оказать давление на Россию. Пока говорить о соответствии Украины Маастрихтским критериям явно не приходится", - сказал Осадчий. "Например, дефицит государственного бюджета не должен превышать 3% ВВП, тогда как у Украины этот показатель превышает уровень 25%. Государственный долг не должен превышать 60% ВВП или уверенно приближаться к этому уровню. Между тем, на конец 2022 года это показатель составил 78,4%, а по итогам 2023 года ожидается на уровне 85%", - отметил эксперт. Однако если Украине будут переданы российские активы, замороженные США и ЕС, то эти критерии могут быть выполнены, продолжает он. "Не исключено, что инициатива Еврокомиссии была синхронизована с решением комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержать законопроект о передаче Украине российских активов", - считает Осадчий. "Молдавия гораздо больше соответствует Маастрихтским критериям. Так, дефицит государственного бюджета на конец 2022 года составил 3,1% ВВП. Государственный долг во втором квартале составил 35% ВВП", - вместе с тем отметил эксперт.
https://ria.ru/20231108/obman-1908057426.html
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экономика, украина, молдавия, россия, максим осадчий, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, политика
Экономика, Украина, Молдавия, Россия, Максим Осадчий, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Политика
Эксперт оценил шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз
Осадчий: экономика Украины далека от стандартов ЕС, у Молдавии больше шансов
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обсуждение возможного членства Украины в Евросоюзе призвано лишь оказать давление на Россию, поскольку украинская экономика в настоящее время очень далека от соответствия критериям еврозоны, Молдавия им гораздо больше соответствует, оценил для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
В среду Еврокомиссия
рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом
и Кишиневом
нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
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«
"Очевидно, что данное решение имеет сигнальный характер и призвано оказать давление на Россию. Пока говорить о соответствии Украины Маастрихтским критериям явно не приходится", - сказал Осадчий.
"Например, дефицит государственного бюджета не должен превышать 3% ВВП, тогда как у Украины этот показатель превышает уровень 25%. Государственный долг не должен превышать 60% ВВП или уверенно приближаться к этому уровню. Между тем, на конец 2022 года это показатель составил 78,4%, а по итогам 2023 года ожидается на уровне 85%", - отметил эксперт.
Однако если Украине будут переданы российские активы, замороженные США
и ЕС, то эти критерии могут быть выполнены, продолжает он. "Не исключено, что инициатива Еврокомиссии была синхронизована с решением комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержать законопроект о передаче Украине российских активов", - считает Осадчий.
"Молдавия гораздо больше соответствует Маастрихтским критериям. Так, дефицит государственного бюджета на конец 2022 года составил 3,1% ВВП. Государственный долг во втором квартале составил 35% ВВП", - вместе с тем отметил эксперт.