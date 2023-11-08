https://ria.ru/20231108/es-1908155994.html

Глава ЕК призвала не ориентироваться на 2030 год в вопросе расширения ЕС

Глава ЕК призвала не ориентироваться на 2030 год в вопросе расширения ЕС - РИА Новости, 08.11.2023

Глава ЕК призвала не ориентироваться на 2030 год в вопросе расширения ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату для расширения ЕС, поскольку "это процесс, основанный на заслугах". РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:54

2023-11-08T14:54

2023-11-08T14:57

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урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату для расширения ЕС, поскольку "это процесс, основанный на заслугах".Ранее ЕК рекомендовала странам ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о присоединении к союзу, обусловила открытие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда условий."Я уверена, что Молдавия быстро продвинется на своем пути в ЕС. Ее усилия впечатляют. Но поскольку мы говорим, что членство в ЕС – это процесс, основанный, в первую очередь, на заслугах, не стоит ориентироваться на 2030 год. У кого-то это может произойти быстрее или медленнее", - сказала она, отвечая на вопрос молдавских журналистов о том, считает ли глава ЕК, что Молдавия сможет выполнить все условия для вступления в ЕС в 2030 году.

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908150571.html

украина

молдавия

киев

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в мире, еврокомиссия, евросоюз, украина, молдавия, киев, урсула фон дер ляйен