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Глава ЕК призвала не ориентироваться на 2030 год в вопросе расширения ЕС
Глава ЕК призвала не ориентироваться на 2030 год в вопросе расширения ЕС - РИА Новости, 08.11.2023
Глава ЕК призвала не ориентироваться на 2030 год в вопросе расширения ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату для расширения ЕС, поскольку "это процесс, основанный на заслугах". РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:54
2023-11-08T14:54
2023-11-08T14:57
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату для расширения ЕС, поскольку "это процесс, основанный на заслугах".Ранее ЕК рекомендовала странам ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о присоединении к союзу, обусловила открытие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда условий."Я уверена, что Молдавия быстро продвинется на своем пути в ЕС. Ее усилия впечатляют. Но поскольку мы говорим, что членство в ЕС – это процесс, основанный, в первую очередь, на заслугах, не стоит ориентироваться на 2030 год. У кого-то это может произойти быстрее или медленнее", - сказала она, отвечая на вопрос молдавских журналистов о том, считает ли глава ЕК, что Молдавия сможет выполнить все условия для вступления в ЕС в 2030 году.
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908150571.html
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в мире, еврокомиссия, евросоюз, украина, молдавия, киев, урсула фон дер ляйен
В мире, Еврокомиссия, Евросоюз, Украина, Молдавия, Киев, Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК призвала не ориентироваться на 2030 год в вопросе расширения ЕС
Урсула фон дер Ляйен: 2030 год может не стать датой расширения ЕС