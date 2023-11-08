https://ria.ru/20231108/covid-1908111510.html
Вакцинация от коронавируса в этом сезоне не нужна, сообщил Роспотребнадзор
Вакцинация от коронавируса в этом сезоне не нужна, сообщил Роспотребнадзор - РИА Новости, 08.11.2023
Вакцинация от коронавируса в этом сезоне не нужна, сообщил Роспотребнадзор
Роспотребнадзор не требует и не предлагает прививаться от COVID-19 в этом сезоне, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:55
2023-11-08T11:55
2023-11-08T12:30
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
анна попова
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор не требует и не предлагает прививаться от COVID-19 в этом сезоне, заявила глава ведомства Анна Попова."Сегодня они (риски. — Прим. ред.) таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне", — сказала она во время выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации.При этом, по словам Поповой, россиянам стоит пройти вакцинацию против вируса гриппа.В целом ситуация по гриппу и респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в России после небольшого подъема стабилизировалась, тяжесть течения заболеваний не вызывает у Роспотребнадзора особой озабоченности.В то же время, как сообщили накануне в федеральном оперативном штабе, показатель заболеваемости COVID-19 на сто тысяч населения за последнюю неделю увеличился на 31,7 процента и составил 24,13 случая. В больницы попали 5042 человека — на 33,4 процента больше, чем на предыдущей неделе. Рост числа госпитализаций отмечается в 64 регионах, из них в 33 он выше, чем в среднем по стране.Умерли за неделю 63 человека, а выздоровели 22 993 человека — на 10,8 процента больше в сравнении с предыдущей неделей.
https://ria.ru/20231108/gripp-1908108026.html
https://ria.ru/20231102/covid-19-1906883764.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, анна попова, совет федерации рф
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вакцинация россиян от COVID-19, Коронавирус COVID-19, Анна Попова, Совет Федерации РФ
Вакцинация от коронавируса в этом сезоне не нужна, сообщил Роспотребнадзор
Попова: в этом сезоне вакцинация от коронавируса не требуется
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор не требует и не предлагает прививаться от COVID-19 в этом сезоне, заявила глава ведомства Анна Попова.
«
"Сегодня они (риски. — Прим. ред.) таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне", — сказала она во время выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации.
При этом, по словам Поповой, россиянам стоит пройти вакцинацию против вируса гриппа.
В целом ситуация по гриппу и респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в России
после небольшого подъема стабилизировалась, тяжесть течения заболеваний не вызывает у Роспотребнадзора особой озабоченности.
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ
В то же время, как сообщили накануне в федеральном оперативном штабе, показатель заболеваемости COVID-19 на сто тысяч населения за последнюю неделю увеличился на 31,7 процента и составил 24,13 случая. В больницы попали 5042 человека — на 33,4 процента больше, чем на предыдущей неделе. Рост числа госпитализаций отмечается в 64 регионах, из них в 33 он выше, чем в среднем по стране.
Умерли за неделю 63 человека, а выздоровели 22 993 человека — на 10,8 процента больше в сравнении с предыдущей неделей.
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