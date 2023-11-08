https://ria.ru/20231108/biolaboratorii-1908122137.html
Косачев заявил, что у США не нашлось ответа на обвинения по биолабораториям
Косачев заявил, что у США не нашлось ответа на обвинения по биолабораториям - РИА Новости, 08.11.2023
Косачев заявил, что у США не нашлось ответа на обвинения по биолабораториям
У США не оказалось ответа на итоговый доклад комиссии российского парламента по деятельности биолабораторий США на Украине, это означает, что опасения... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:44
2023-11-08T12:44
2023-11-08T12:44
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. У США не оказалось ответа на итоговый доклад комиссии российского парламента по деятельности биолабораторий США на Украине, это означает, что опасения обоснованы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Я хотел бы, коллеги, подчеркнуть, что после того, как мы представили наш доклад, мы ожидали его разбора по косточкам нашими оппонентами, американскими специалистами. Мы его не увидели. Это не значит, что он прошёл незамеченным. На протяжении нашей работы нашу работу всё время пытались американцы дискредитировать. Но когда доклад появился, мы не увидели никакого профессионального ответа, а это значит, что этих ответов у американцев нет – мы попали в точку", - сказал Косачев на пленарном заседании. Он отметил, что время подтвердило обоснованность опасений и очевидное наличие угрозы, которую представляют биолаборатории США. Ранее в апреле Совфед и Госдума утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
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константин косачев, совет федерации рф, госдума рф, украина, сша
Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Украина, США
Косачев заявил, что у США не нашлось ответа на обвинения по биолабораториям
Косачев: США не ответили на обвинения в создании биолабораторий на Украине
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. У США не оказалось ответа на итоговый доклад комиссии российского парламента по деятельности биолабораторий США на Украине, это означает, что опасения обоснованы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Я хотел бы, коллеги, подчеркнуть, что после того, как мы представили наш доклад, мы ожидали его разбора по косточкам нашими оппонентами, американскими специалистами. Мы его не увидели. Это не значит, что он прошёл незамеченным. На протяжении нашей работы нашу работу всё время пытались американцы дискредитировать. Но когда доклад появился, мы не увидели никакого профессионального ответа, а это значит, что этих ответов у американцев нет – мы попали в точку", - сказал Косачев на пленарном заседании.
Он отметил, что время подтвердило обоснованность опасений и очевидное наличие угрозы, которую представляют биолаборатории США.
Ранее в апреле Совфед и Госдума
утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
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