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И.о. главы Мариуполя рассказал о ситуации на "Азовстали" - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 08.11.2023 (обновлено: 10:49 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/azovstal-1908088780.html
И.о. главы Мариуполя рассказал о ситуации на "Азовстали"
И.о. главы Мариуполя рассказал о ситуации на "Азовстали" - РИА Новости, 08.11.2023
И.о. главы Мариуполя рассказал о ситуации на "Азовстали"
На территории "Азовстали" в Мариуполе продолжается разминирование, пока нет понимания, как будет использоваться территория сильно пострадавшего завода, но... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:30
2023-11-08T10:49
специальная военная операция на украине
мариуполь
экономика
россия
олег моргун
донецкая народная республика
азовсталь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. На территории "Азовстали" в Мариуполе продолжается разминирование, пока нет понимания, как будет использоваться территория сильно пострадавшего завода, но "планы есть всякие" вплоть до полного восстановления, сообщил журналистам врио главы города Олег Моргун.По его словам, завод "очень сильно пострадал в результате военных действий, пока вопрос о его восстановлении не стоит", его территорию все еще разминируют. "Планы есть всякие: от малых производств, технопарка, экопарка до восстановления полного. Время покажет", - заметил Моргун."Решается вопрос правительством, стоит ли его восстанавливать вообще. Не мне принимать решение, это зона ответственности министерства промышленности и торговли ДНР", - сказал чиновник."Азовэлектросталь" готов практически на 100%, "Азовмаш" - частично, завод "Ильича" - готово производство. Ну, не хватает "Электросетей", сейчас там производство идет, и я думаю, там какое-то (производство - ред.) частично будет - на этих трех заводах, которые я назвал. "Азовсталь" - пока нет", - добавил он.Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230920/azovstal-1897552302.html
мариуполь
россия
донецкая народная республика
азовсталь
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мариуполь, экономика, россия, олег моргун, донецкая народная республика, азовсталь, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Экономика, Россия, Олег Моргун, Донецкая Народная Республика, Азовсталь, Ситуация в ДНР и ЛНР
И.о. главы Мариуполя рассказал о ситуации на "Азовстали"

Моргун: "Азовсталь" продолжают разминировать, планы восстановления обсуждаются

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкВид на разрушенный завод "Азовсталь" из морского порта Мариуполя
Вид на разрушенный завод Азовсталь из морского порта Мариуполя - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости /
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Вид на разрушенный завод "Азовсталь" из морского порта Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. На территории "Азовстали" в Мариуполе продолжается разминирование, пока нет понимания, как будет использоваться территория сильно пострадавшего завода, но "планы есть всякие" вплоть до полного восстановления, сообщил журналистам врио главы города Олег Моргун.
По его словам, завод "очень сильно пострадал в результате военных действий, пока вопрос о его восстановлении не стоит", его территорию все еще разминируют. "Планы есть всякие: от малых производств, технопарка, экопарка до восстановления полного. Время покажет", - заметил Моргун.
Большая стройка: новые жилые кварталы Мариуполя
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

© РИА Новости / Александр Сухов
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1 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

Вид на жилой дом на бульваре Шевченко в Мариуполе

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

© РИА Новости / Александр Сухов
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2 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

© РИА Новости / Александр Сухов
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3 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

Женщина возле одного из жилых домов в Октябрьском районе Мариуполя

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

© РИА Новости / Александр Сухов
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4 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Семьи осваиваются в новых квартирах.

Свет в окнах жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя

Семьи осваиваются в новых квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
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5 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

Вид на жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

© РИА Новости / Александр Сухов
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6 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

Жалюзи в окнах жилого дома на улице Артема в Жовтневом районе Мариуполя

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

© РИА Новости / Александр Сухов
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7 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

Вид на жилые дома на улице Семененко в Мариуполе

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
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8 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

Вид на подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
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9 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

© РИА Новости / Александр Сухов
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10 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Мариуполь планируют восстановить за три года.

Вид на жилые дома на Иртышской улице в Мариуполе

Мариуполь планируют восстановить за три года.

© РИА Новости / Александр Сухов
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11 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

Вид на подъезды жилых домов на бульваре Шевченко в Мариуполе

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

© РИА Новости / Александр Сухов
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12 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

Вид на жилой дом на Черноморской улице в Приморском районе Мариуполя

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

© РИА Новости / Александр Сухов
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13 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
14 из 14

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
1 из 14

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
2 из 14

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
3 из 14

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
4 из 14

Семьи осваиваются в новых квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
5 из 14

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
6 из 14

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
7 из 14

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
8 из 14

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
9 из 14

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
10 из 14

Мариуполь планируют восстановить за три года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 14

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
12 из 14

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
13 из 14
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
© РИА Новости / Александр Сухов
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14 из 14
"Решается вопрос правительством, стоит ли его восстанавливать вообще. Не мне принимать решение, это зона ответственности министерства промышленности и торговли ДНР", - сказал чиновник.
"Азовэлектросталь" готов практически на 100%, "Азовмаш" - частично, завод "Ильича" - готово производство. Ну, не хватает "Электросетей", сейчас там производство идет, и я думаю, там какое-то (производство - ред.) частично будет - на этих трех заводах, которые я назвал. "Азовсталь" - пока нет", - добавил он.
Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
* Запрещенная в России террористическая организация
Вид на Азовсталь - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Украинский военный рассказал, как на "Азовстали" солдаты "гнили заживо"
20 сентября, 14:57
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольЭкономикаРоссияОлег МоргунДонецкая Народная РеспубликаАзовстальСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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