https://ria.ru/20231108/azovstal-1908088780.html

И.о. главы Мариуполя рассказал о ситуации на "Азовстали"

И.о. главы Мариуполя рассказал о ситуации на "Азовстали" - РИА Новости, 08.11.2023

И.о. главы Мариуполя рассказал о ситуации на "Азовстали"

На территории "Азовстали" в Мариуполе продолжается разминирование, пока нет понимания, как будет использоваться территория сильно пострадавшего завода, но... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:30

2023-11-08T10:30

2023-11-08T10:49

специальная военная операция на украине

мариуполь

экономика

россия

олег моргун

донецкая народная республика

азовсталь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. На территории "Азовстали" в Мариуполе продолжается разминирование, пока нет понимания, как будет использоваться территория сильно пострадавшего завода, но "планы есть всякие" вплоть до полного восстановления, сообщил журналистам врио главы города Олег Моргун.По его словам, завод "очень сильно пострадал в результате военных действий, пока вопрос о его восстановлении не стоит", его территорию все еще разминируют. "Планы есть всякие: от малых производств, технопарка, экопарка до восстановления полного. Время покажет", - заметил Моргун."Решается вопрос правительством, стоит ли его восстанавливать вообще. Не мне принимать решение, это зона ответственности министерства промышленности и торговли ДНР", - сказал чиновник."Азовэлектросталь" готов практически на 100%, "Азовмаш" - частично, завод "Ильича" - готово производство. Ну, не хватает "Электросетей", сейчас там производство идет, и я думаю, там какое-то (производство - ред.) частично будет - на этих трех заводах, которые я назвал. "Азовсталь" - пока нет", - добавил он.Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230920/azovstal-1897552302.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

азовсталь

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, экономика, россия, олег моргун, донецкая народная республика, азовсталь, ситуация в днр и лнр