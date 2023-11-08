https://ria.ru/20231108/aziya-1908059018.html

В МИД заявили об уважении связей стран Центральной Азии с Европой

В МИД заявили об уважении связей стран Центральной Азии с Европой - РИА Новости, 08.11.2023

В МИД заявили об уважении связей стран Центральной Азии с Европой

Россия уважает право стран Центральной Азии развивать отношения с Европой, но они должны понимать корыстный интерес западных лидеров, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T04:48

2023-11-08T04:48

2023-11-08T04:49

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

центральная азия

в мире

европа

казахстан

евразийский экономический союз

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия уважает право стран Центральной Азии развивать отношения с Европой, но они должны понимать корыстный интерес западных лидеров, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник."Что касается многочисленных других форматов с участием государств Центральной Азии, мы уважаем их суверенное право развивать дипломатическую активность по различным направлениям. Не сомневаемся, что отдача от принятых нами совместных обязательств в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, а также в рамках двусторонних договоренностей по достоинству ценится столицами стран региона за устойчивость, деполитизированность, реальный эффект для социально-экономической и политической стабильности", - сказал дипломат."При этом мы не наивны в отношении причин пристального внимания "Запада и ко" к центральноазиатскому региону. Знаем, что и партнеры прекрасно понимают скрытую повестку и, что греха таить, корыстные мотивы наших геополитических соперников. Они ведь даже и не прячут фигу в кармане вторичных санкций, а открыто ею помахивают перед суверенными государствами из-за их абсолютно законных торгово-экономических, оборонных и военно-технических отношений с нашей страной", - подчеркнул Стерник.На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Казахстан и Узбекистан, где провел переговоры с лидерами этих стран. Целью его поездок в регион является повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Так, в частности, в Казахстане Макрон договорился об увеличении объемов поставок нефти во Францию и об экспорте урана.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц принял в Берлине лидеров пяти стран Центральной Азии - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Встреча была проведена по инициативе Шольца и стала первым мероприятием в таком формате между странами Центральной Азии и страной-членом ЕС.Формат встречи с лидерами пяти государств Центральной Азии был недавно опробован президентом США Джо Байденом на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, когда стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе сохранение мира и стабильности в Евразии.

https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908047242.html

https://ria.ru/20231108/tendentsii-1908047130.html

россия

центральная азия

европа

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), центральная азия, в мире, европа, казахстан, евразийский экономический союз, снг, одкб