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В МИД заявили об уважении связей стран Центральной Азии с Европой - РИА Новости, 08.11.2023
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04:48 08.11.2023 (обновлено: 04:49 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/aziya-1908059018.html
В МИД заявили об уважении связей стран Центральной Азии с Европой
В МИД заявили об уважении связей стран Центральной Азии с Европой - РИА Новости, 08.11.2023
В МИД заявили об уважении связей стран Центральной Азии с Европой
Россия уважает право стран Центральной Азии развивать отношения с Европой, но они должны понимать корыстный интерес западных лидеров, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T04:48
2023-11-08T04:49
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
центральная азия
в мире
европа
казахстан
евразийский экономический союз
снг
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия уважает право стран Центральной Азии развивать отношения с Европой, но они должны понимать корыстный интерес западных лидеров, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник."Что касается многочисленных других форматов с участием государств Центральной Азии, мы уважаем их суверенное право развивать дипломатическую активность по различным направлениям. Не сомневаемся, что отдача от принятых нами совместных обязательств в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, а также в рамках двусторонних договоренностей по достоинству ценится столицами стран региона за устойчивость, деполитизированность, реальный эффект для социально-экономической и политической стабильности", - сказал дипломат."При этом мы не наивны в отношении причин пристального внимания "Запада и ко" к центральноазиатскому региону. Знаем, что и партнеры прекрасно понимают скрытую повестку и, что греха таить, корыстные мотивы наших геополитических соперников. Они ведь даже и не прячут фигу в кармане вторичных санкций, а открыто ею помахивают перед суверенными государствами из-за их абсолютно законных торгово-экономических, оборонных и военно-технических отношений с нашей страной", - подчеркнул Стерник.На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Казахстан и Узбекистан, где провел переговоры с лидерами этих стран. Целью его поездок в регион является повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Так, в частности, в Казахстане Макрон договорился об увеличении объемов поставок нефти во Францию и об экспорте урана.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц принял в Берлине лидеров пяти стран Центральной Азии - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Встреча была проведена по инициативе Шольца и стала первым мероприятием в таком формате между странами Центральной Азии и страной-членом ЕС.Формат встречи с лидерами пяти государств Центральной Азии был недавно опробован президентом США Джо Байденом на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, когда стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе сохранение мира и стабильности в Евразии.
https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908047242.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), центральная азия, в мире, европа, казахстан, евразийский экономический союз, снг, одкб
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Центральная Азия, В мире, Европа, Казахстан, Евразийский экономический союз, СНГ, ОДКБ
В МИД заявили об уважении связей стран Центральной Азии с Европой

МИД: Россия уважает право стран Центральной Азии развивать отношения с Европой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия уважает право стран Центральной Азии развивать отношения с Европой, но они должны понимать корыстный интерес западных лидеров, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
«
"Что касается многочисленных других форматов с участием государств Центральной Азии, мы уважаем их суверенное право развивать дипломатическую активность по различным направлениям. Не сомневаемся, что отдача от принятых нами совместных обязательств в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, а также в рамках двусторонних договоренностей по достоинству ценится столицами стран региона за устойчивость, деполитизированность, реальный эффект для социально-экономической и политической стабильности", - сказал дипломат.
"При этом мы не наивны в отношении причин пристального внимания "Запада и ко" к центральноазиатскому региону. Знаем, что и партнеры прекрасно понимают скрытую повестку и, что греха таить, корыстные мотивы наших геополитических соперников. Они ведь даже и не прячут фигу в кармане вторичных санкций, а открыто ею помахивают перед суверенными государствами из-за их абсолютно законных торгово-экономических, оборонных и военно-технических отношений с нашей страной", - подчеркнул Стерник.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Казахстан и Узбекистан, где провел переговоры с лидерами этих стран. Целью его поездок в регион является повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Так, в частности, в Казахстане Макрон договорился об увеличении объемов поставок нефти во Францию и об экспорте урана.
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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц принял в Берлине лидеров пяти стран Центральной Азии - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Встреча была проведена по инициативе Шольца и стала первым мероприятием в таком формате между странами Центральной Азии и страной-членом ЕС.
Формат встречи с лидерами пяти государств Центральной Азии был недавно опробован президентом США Джо Байденом на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, когда стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе сохранение мира и стабильности в Евразии.
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