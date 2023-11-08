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Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о гибели людей в коллекторе - РИА Новости, 08.11.2023
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17:17 08.11.2023 (обновлено: 17:18 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/arest-1908208938.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о гибели людей в коллекторе
Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о гибели людей в коллекторе - РИА Новости, 08.11.2023
Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о гибели людей в коллекторе
Мосгорсуд в среду оставил в СИЗО главу IT-компании "Спутник" Александра Кима и руководителя турфирмы Никиту Дубаса по делу о гибели восьмерых участников... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:17
2023-11-08T17:18
происшествия
московский городской суд
москва
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в среду оставил в СИЗО главу IT-компании "Спутник" Александра Кима и руководителя турфирмы Никиту Дубаса по делу о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. "Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда", - сказала собеседница агентства. Гражданин Казахстана Ким был арестован в конце августа. Защита настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник "Сколково", не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты. Также по делу был арестован организатор экскурсии Никита Дубас. Обоим вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Оба вину не признают. Ещё один фигурант - директор компании "Авангард" Александр Лазовский, по данным СК, улетел в ОАЭ, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.
https://ria.ru/20230824/ekstrim-1891815912.html
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происшествия, московский городской суд, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Московский городской суд, Москва, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о гибели людей в коллекторе

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о смертельной экскурсии в коллекторе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОрганизатор подземной экскурсии в Москве Никита Дубас в Замоскворецком суде
Организатор подземной экскурсии в Москве Никита Дубас в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Организатор подземной экскурсии в Москве Никита Дубас в Замоскворецком суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в среду оставил в СИЗО главу IT-компании "Спутник" Александра Кима и руководителя турфирмы Никиту Дубаса по делу о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда", - сказала собеседница агентства.
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Гражданин Казахстана Ким был арестован в конце августа. Защита настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник "Сколково", не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.
Также по делу был арестован организатор экскурсии Никита Дубас.
Обоим вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Оба вину не признают.
Ещё один фигурант - директор компании "Авангард" Александр Лазовский, по данным СК, улетел в ОАЭ, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.
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