Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о гибели людей в коллекторе
Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о смертельной экскурсии в коллекторе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОрганизатор подземной экскурсии в Москве Никита Дубас в Замоскворецком суде
Организатор подземной экскурсии в Москве Никита Дубас в Замоскворецком суде. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в среду оставил в СИЗО главу IT-компании "Спутник" Александра Кима и руководителя турфирмы Никиту Дубаса по делу о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда", - сказала собеседница агентства.
Гражданин Казахстана Ким был арестован в конце августа. Защита настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник "Сколково", не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.
Также по делу был арестован организатор экскурсии Никита Дубас.
Обоим вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Оба вину не признают.
Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.