https://ria.ru/20231108/arest-1908208938.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о гибели людей в коллекторе

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о гибели людей в коллекторе - РИА Новости, 08.11.2023

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о гибели людей в коллекторе

Мосгорсуд в среду оставил в СИЗО главу IT-компании "Спутник" Александра Кима и руководителя турфирмы Никиту Дубаса по делу о гибели восьмерых участников... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:17

2023-11-08T17:17

2023-11-08T17:18

происшествия

московский городской суд

москва

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в среду оставил в СИЗО главу IT-компании "Спутник" Александра Кима и руководителя турфирмы Никиту Дубаса по делу о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. "Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда", - сказала собеседница агентства. Гражданин Казахстана Ким был арестован в конце августа. Защита настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник "Сколково", не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты. Также по делу был арестован организатор экскурсии Никита Дубас. Обоим вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Оба вину не признают. Ещё один фигурант - директор компании "Авангард" Александр Лазовский, по данным СК, улетел в ОАЭ, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.

https://ria.ru/20230824/ekstrim-1891815912.html

https://ria.ru/20230915/turizm-1896185995.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московский городской суд, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью