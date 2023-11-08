https://ria.ru/20231108/aktivy-1908093391.html

В Совфеде пригрозили США ответом в случае конфискации активов

В Совфеде пригрозили США ответом в случае конфискации активов - РИА Новости, 08.11.2023

В Совфеде пригрозили США ответом в случае конфискации активов

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что в случае конфискации российских активов в США последуют... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:55

2023-11-08T10:55

2023-11-08T10:55

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

сергей цеков

экономика

санкции

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что в случае конфискации российских активов в США последуют ответные меры Москвы. Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций. Согласно тексту документа госсекретарю даются полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Центрального банка РФ или других российских иностранных активов. "Принимая подобное незаконное решение, они должны понимать, что, во-первых, будет ответ с нашей стороны в отношении активов США и их союзников на территории России. Активы такие есть. Во-вторых, они должны понимать, что это подрывает доверие к США как государству, в которое вообще можно инвестировать или хранить средства, что приведет к оттоку капитала и инвестиций. Так что, как говорится, они такими решениями роют яму для самих себя", - сказал Цеков. По его словам, попытка конфисковать российские активы является незаконным решением, но "другого со стороны американцев в отношении России на сегодня ждать не стоит". Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что начиная с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20231029/aktivy-1905626300.html

https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, сергей цеков, экономика, санкции, санкции в отношении россии