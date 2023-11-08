https://ria.ru/20231108/aes-1908049367.html

Путин заявил, что Россия готова создать проект АЭС для Казахстана

Путин заявил, что Россия готова создать проект АЭС для Казахстана - РИА Новости, 08.11.2023

Путин заявил, что Россия готова создать проект АЭС для Казахстана

Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что, если Казахстан согласится на строительство Россией АЭС, Москва будет готова разработать проект с... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:51

2023-11-08T00:51

2023-11-08T00:51

в мире

россия

казахстан

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что, если Казахстан согласится на строительство Россией АЭС, Москва будет готова разработать проект с использованием самых передовых технологий. Текст интервью Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. "Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, Госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности. Это повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны", - сказал он.

https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908048690.html

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в мире, россия, казахстан, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии