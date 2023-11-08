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Путин заявил, что Россия готова создать проект АЭС для Казахстана - РИА Новости, 08.11.2023
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00:51 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/aes-1908049367.html
Путин заявил, что Россия готова создать проект АЭС для Казахстана
Путин заявил, что Россия готова создать проект АЭС для Казахстана - РИА Новости, 08.11.2023
Путин заявил, что Россия готова создать проект АЭС для Казахстана
Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что, если Казахстан согласится на строительство Россией АЭС, Москва будет готова разработать проект с... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:51
2023-11-08T00:51
в мире
россия
казахстан
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что, если Казахстан согласится на строительство Россией АЭС, Москва будет готова разработать проект с использованием самых передовых технологий. Текст интервью Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. "Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, Госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности. Это повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны", - сказал он.
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в мире, россия, казахстан, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
В мире, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
Путин заявил, что Россия готова создать проект АЭС для Казахстана

Путин: Россия готова создать проект АЭС для Казахстана с передовыми технологиями

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что, если Казахстан согласится на строительство Россией АЭС, Москва будет готова разработать проект с использованием самых передовых технологий.
Текст интервью Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин рассказал о проектах обеспечения газом севера Казахстана
00:45
"Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, Госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности. Это повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны", - сказал он.
 
В миреРоссияКазахстанВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Технологии
 
 
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