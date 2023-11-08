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Путин заявил, что Россия готова создать проект АЭС для Казахстана
Путин заявил, что Россия готова создать проект АЭС для Казахстана - РИА Новости, 08.11.2023
Путин заявил, что Россия готова создать проект АЭС для Казахстана
Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что, если Казахстан согласится на строительство Россией АЭС, Москва будет готова разработать проект с... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:51
2023-11-08T00:51
2023-11-08T00:51
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владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что, если Казахстан согласится на строительство Россией АЭС, Москва будет готова разработать проект с использованием самых передовых технологий. Текст интервью Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. "Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, Госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности. Это повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны", - сказал он.
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в мире, россия, казахстан, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
В мире, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
Путин заявил, что Россия готова создать проект АЭС для Казахстана
Путин: Россия готова создать проект АЭС для Казахстана с передовыми технологиями