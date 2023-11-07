https://ria.ru/20231107/zemletryasenie-1908043337.html

В 110 километрах от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,5

В 110 километрах от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 07.11.2023

В 110 километрах от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на среду в Мраморном море в 110 километрах от Стамбула, сообщили сейсмологи обсерватории Кандилли. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T23:46

2023-11-07T23:46

2023-11-07T23:46

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СТАМБУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на среду в Мраморном море в 110 километрах от Стамбула, сообщили сейсмологи обсерватории Кандилли. По данным сейсмологов, очаг землетрясения, зафиксированного в 23.05 (совпадает с мск), залегал на глубине в 8,3 километра, эпицентр расположен в море вблизи от острова Авша провинции Балыкесир к юго-западу от Стамбула. В свою очередь сейсмологи управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) оценили магнитуду в 4,1, а глубину - в 4,3 километра. В европейской части Стамбула толчки не ощущались, передает корреспондент РИА Новости. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил он. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу ранее презентовал планы мэрии по подготовке к землетрясению и заявил, что это неизбежно, но предсказать точно, когда стихия ударит, невозможно. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах создания "резервных" городов на берегу планируемого Стамбульского канала для расселения опасных с точки зрения сейсмоустойчивости районов.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

https://ria.ru/20231107/zemletryasenie-1908028122.html

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