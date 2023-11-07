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В 110 километрах от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 07.11.2023
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23:46 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/zemletryasenie-1908043337.html
В 110 километрах от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,5
В 110 километрах от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 07.11.2023
В 110 километрах от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на среду в Мраморном море в 110 километрах от Стамбула, сообщили сейсмологи обсерватории Кандилли. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T23:46
2023-11-07T23:46
в мире
стамбул
турция
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на среду в Мраморном море в 110 километрах от Стамбула, сообщили сейсмологи обсерватории Кандилли. По данным сейсмологов, очаг землетрясения, зафиксированного в 23.05 (совпадает с мск), залегал на глубине в 8,3 километра, эпицентр расположен в море вблизи от острова Авша провинции Балыкесир к юго-западу от Стамбула. В свою очередь сейсмологи управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) оценили магнитуду в 4,1, а глубину - в 4,3 километра. В европейской части Стамбула толчки не ощущались, передает корреспондент РИА Новости. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил он. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу ранее презентовал планы мэрии по подготовке к землетрясению и заявил, что это неизбежно, но предсказать точно, когда стихия ударит, невозможно. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах создания "резервных" городов на берегу планируемого Стамбульского канала для расселения опасных с точки зрения сейсмоустойчивости районов.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
https://ria.ru/20231107/zemletryasenie-1908028122.html
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в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
В 110 километрах от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,5

В море в 110 километрах от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,5

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на среду в Мраморном море в 110 километрах от Стамбула, сообщили сейсмологи обсерватории Кандилли.
По данным сейсмологов, очаг землетрясения, зафиксированного в 23.05 (совпадает с мск), залегал на глубине в 8,3 километра, эпицентр расположен в море вблизи от острова Авша провинции Балыкесир к юго-западу от Стамбула.
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В свою очередь сейсмологи управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) оценили магнитуду в 4,1, а глубину - в 4,3 километра.
В европейской части Стамбула толчки не ощущались, передает корреспондент РИА Новости.
Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил он.
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу ранее презентовал планы мэрии по подготовке к землетрясению и заявил, что это неизбежно, но предсказать точно, когда стихия ударит, невозможно. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье.
В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах создания "резервных" городов на берегу планируемого Стамбульского канала для расселения опасных с точки зрения сейсмоустойчивости районов.
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