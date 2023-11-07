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СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге

СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 07.11.2023

СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге

Взрывы второй раз за день раздаются в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает агентство... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:19

2023-11-07T13:19

2023-11-07T13:20

специальная военная операция на украине

кривой рог

в мире

украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрывы второй раз за день раздаются в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина в Telegram-канале. Ранее во вторник украинское издание "Страна" сообщало о взрыве в Кривом Роге на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "В Кривом Роге снова прозвучали взрывы", - говорится в сообщении агентства. С 13.00 (по мск) в Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

кривой рог

украина

днепропетровская область

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кривой рог, в мире, украина, днепропетровская область