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СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге
СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 07.11.2023
СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге
Взрывы второй раз за день раздаются в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает агентство... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:19
2023-11-07T13:19
2023-11-07T13:20
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрывы второй раз за день раздаются в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина в Telegram-канале. Ранее во вторник украинское издание "Страна" сообщало о взрыве в Кривом Роге на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "В Кривом Роге снова прозвучали взрывы", - говорится в сообщении агентства. С 13.00 (по мск) в Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кривой рог, в мире, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, В мире, Украина, Днепропетровская область
СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге
Агентство РБК-Украина сообщило о повторных взрывах в Кривом Роге