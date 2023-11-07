В Госдуме высоко оценили выставку-форум "Россия"

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Выставка "Россия" - самое масштабное познавательное пространство о стране, которое также поможет школьникам определиться с будущими профессиями, заявили РИА Новости депутаты Госдумы Евгений Ревенко и Александр Мажуга. "На моей памяти – это самая масштабная выставка, посвященная нашей стране во всей новейшей истории России. На относительно небольшом пространстве, хотя это самый большой павильон на ВДНХ, отведен этой выставке, представлено все многообразие культуры, традиций, конфессий, истории и современных достижений нашего родного государства", - сказал РИА Новости замрук фракции "Единая Россия" в ГД Евгений Ревенко.Он рассказал, что на выставке "Россия" посетил павильон своего региона – Воронежской области. Там был представлен 3D мультфильм о достижениях Воронежа. "В каждом павильоне регионы постарались представить все самое главное, что они считали нужным донести до современного человека – страницы истории и нынешние достижения", - отметил Ревенко. Самое главное, что любой желающий может прийти на выставку без каких-либо приглашений. Посетив ее, оказываешься в эпицентре самой важной информации о своей Родине, заключил парламентарий. Депутат ГД Александр Мажуга отметил два ключевых направления выставки. По его мнению, это павильон, где представлены все достижения регионов РФ, и выставка, посвященная Десятилетию науки и технологий. "Можно совершить реальное путешествие по регионам… какая там культура… Для меня самое главное – 57 Павильон, где представлена экспозиция Министерства науки и высшего образования, просвещения и обществознания… Самое интересное, что я рекомендовал бы посмотреть – это выставка, посвящённая Десятилетию науки и технологий, которую мы посетили 4 числа и по сути открывали ее", - сказал депутат. Депутат добавил, что данная выставка состоит из 14 залов, каждый из которых посвящен тому или иному направлению. "Вы можете по задачам десятилетия посмотреть, какие у нас есть сегодня молодые ученые, это экспозиция называется "Лица науки", дальше можете пройтись и посмотреть, как сегодня ученые влияют на жизни нашего государства и общества", - подчеркнул парламентарий. Мажуга также добавил, что у посетителей есть возможность зайти в настоящую химическую лабораторию, где можно надеть халат и даже провести свой первый эксперимент. Парламентарий отметил, что выставка очень наглядная и интерактивная, на ней работают грамотные экскурсоводы, при этом нет очередей, а сама выставка бесплатная для посещения. "Это будет даже очень полезно для родителей и школьников - определиться с будущими профессиями", - считает депутат.
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Выставка "Россия" - самое масштабное познавательное пространство о стране, которое также поможет школьникам определиться с будущими профессиями, заявили РИА Новости депутаты Госдумы Евгений Ревенко и Александр Мажуга.
"На моей памяти – это самая масштабная выставка, посвященная нашей стране во всей новейшей истории России. На относительно небольшом пространстве, хотя это самый большой павильон на ВДНХ, отведен этой выставке, представлено все многообразие культуры, традиций, конфессий, истории и современных достижений нашего родного государства", - сказал РИА Новости замрук фракции "Единая Россия" в ГД Евгений Ревенко.
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Он рассказал, что на выставке "Россия" посетил павильон своего региона – Воронежской области. Там был представлен 3D мультфильм о достижениях Воронежа.
"В каждом павильоне регионы постарались представить все самое главное, что они считали нужным донести до современного человека – страницы истории и нынешние достижения", - отметил Ревенко.
Самое главное, что любой желающий может прийти на выставку без каких-либо приглашений. Посетив ее, оказываешься в эпицентре самой важной информации о своей Родине, заключил парламентарий.
Депутат ГД Александр Мажуга отметил два ключевых направления выставки. По его мнению, это павильон, где представлены все достижения регионов РФ, и выставка, посвященная Десятилетию науки и технологий.
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"Можно совершить реальное путешествие по регионам… какая там культура… Для меня самое главное – 57 Павильон, где представлена экспозиция Министерства науки и высшего образования, просвещения и обществознания… Самое интересное, что я рекомендовал бы посмотреть – это выставка, посвящённая Десятилетию науки и технологий, которую мы посетили 4 числа и по сути открывали ее", - сказал депутат.
Депутат добавил, что данная выставка состоит из 14 залов, каждый из которых посвящен тому или иному направлению.
"Вы можете по задачам десятилетия посмотреть, какие у нас есть сегодня молодые ученые, это экспозиция называется "Лица науки", дальше можете пройтись и посмотреть, как сегодня ученые влияют на жизни нашего государства и общества", - подчеркнул парламентарий.
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Мажуга также добавил, что у посетителей есть возможность зайти в настоящую химическую лабораторию, где можно надеть халат и даже провести свой первый эксперимент.
Парламентарий отметил, что выставка очень наглядная и интерактивная, на ней работают грамотные экскурсоводы, при этом нет очередей, а сама выставка бесплатная для посещения.
"Это будет даже очень полезно для родителей и школьников - определиться с будущими профессиями", - считает депутат.
Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.
Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.
Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.
Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.
Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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