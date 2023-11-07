ТВЕРЬ, 7 ноя - РИА Новости. Тверская область принимает участие в Международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ, одной из первых стенд Верхневолжья посетила детская делегация, сообщает пресс-служба регионального правительства. Выставка открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября. Стенд Тверской области расположен в павильоне №75, здесь можно познакомиться с историей и культурой, экономическим и туристическим потенциалом Верхневолжья. "Верхневолжье – это самая большая территория в Центральной России, это край 800 рек и более 1700 озер. Это неповторимые туристические маршруты, выдающиеся памятники истории, культуры, природы, памятные места героических военных сражений наших предков. Уверен, что после знакомства с достижениями Верхневолжья посетители нашего стенда влюбятся в наш прекрасный регион", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю. Одной из первых стенд Верхневолжья посетила детская делегация. В ее состав вошли ребята из муниципалитетов Тверского региона, наиболее активно проявившие себя в общественной деятельности, а также дети, прошедшие конкурсный отбор "Первые в России – стране возможностей", который был организован региональным отделением Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Экскурсию по стенду для юных жителей региона провела известная актриса театра и кино Екатерина Гусева. Кабина машиниста поезда "Иволга 3.0" - центральный объект экспозиции Тверской области. Здесь вся механика идентична системам действующих поездов. Посетители могут научиться управлять составом и в режиме виртуальной экскурсии посетить знаковые места и достопримечательности Тверской области. Поезд следует через Тверь, Вышний Волочек, Лихославль, Торжок, Осташков, Ржев и Конаковский округ. Также на стенде можно совершить виртуальные прогулки по объектам будущего Тверской области – туристическому кластеру "Волжское море", Морозовскому городку после реновации, обновленному городу Торопцу, который в следующем году отметит 950-летие со дня первого летописного упоминания. Свою продукцию на выставке "Россия" демонстрируют ведущие промышленные предприятия Тверской области. 26 декабря на выставке "Россия" пройдет День Тверской области. Запланирована насыщенная программа мероприятий, среди которых – презентация новогодних туристических маршрутов по территории Верхневолжья, концерты и театральные постановки творческих коллективов региона. Стенд Верхневолжья будет работать до апреля 2024 года. Побывать на площадке можно в любой день – работающие здесь специалисты сориентируют посетителей по активностям стенда, расскажут гостям о Тверском регионе. При этом каждому при прохождении всех интерактивных площадок предусмотрен подарок – сувенир и тверской мармелад.
Тверская область принимает участие в международной выставке-форуме "Россия"
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ТВЕРЬ, 7 ноя - РИА Новости. Тверская область принимает участие в Международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ, одной из первых стенд Верхневолжья посетила детская делегация, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Выставка открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября. Стенд Тверской области расположен в павильоне №75, здесь можно познакомиться с историей и культурой, экономическим и туристическим потенциалом Верхневолжья.
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"Верхневолжье – это самая большая территория в Центральной России, это край 800 рек и более 1700 озер. Это неповторимые туристические маршруты, выдающиеся памятники истории, культуры, природы, памятные места героических военных сражений наших предков. Уверен, что после знакомства с достижениями Верхневолжья посетители нашего стенда влюбятся в наш прекрасный регион", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
Одной из первых стенд Верхневолжья посетила детская делегация. В ее состав вошли ребята из муниципалитетов Тверского региона, наиболее активно проявившие себя в общественной деятельности, а также дети, прошедшие конкурсный отбор "Первые в России – стране возможностей", который был организован региональным отделением Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Экскурсию по стенду для юных жителей региона провела известная актриса театра и кино Екатерина Гусева.
Кабина машиниста поезда "Иволга 3.0" - центральный объект экспозиции Тверской области. Здесь вся механика идентична системам действующих поездов. Посетители могут научиться управлять составом и в режиме виртуальной экскурсии посетить знаковые места и достопримечательности Тверской области. Поезд следует через Тверь, Вышний Волочек, Лихославль, Торжок, Осташков, Ржев и Конаковский округ.
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Также на стенде можно совершить виртуальные прогулки по объектам будущего Тверской области – туристическому кластеру "Волжское море", Морозовскому городку после реновации, обновленному городу Торопцу, который в следующем году отметит 950-летие со дня первого летописного упоминания.
Свою продукцию на выставке "Россия" демонстрируют ведущие промышленные предприятия Тверской области.
26 декабря на выставке "Россия" пройдет День Тверской области. Запланирована насыщенная программа мероприятий, среди которых – презентация новогодних туристических маршрутов по территории Верхневолжья, концерты и театральные постановки творческих коллективов региона.
Стенд Верхневолжья будет работать до апреля 2024 года. Побывать на площадке можно в любой день – работающие здесь специалисты сориентируют посетителей по активностям стенда, расскажут гостям о Тверском регионе. При этом каждому при прохождении всех интерактивных площадок предусмотрен подарок – сувенир и тверской мармелад.
Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.
Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.
Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.
Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.
Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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