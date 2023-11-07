https://ria.ru/20231107/vystavka-1907947485.html

Тверская область принимает участие в международной выставке-форуме "Россия"

Тверская область принимает участие в международной выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 07.11.2023

Тверская область принимает участие в международной выставке-форуме "Россия"

Тверская область принимает участие в Международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ, одной из первых стенд Верхневолжья посетила детская делегация,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:20

2023-11-07T16:20

2023-11-07T16:28

тверская область

игорь руденя

москва

выставка-форум "россия"

тверская область

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ТВЕРЬ, 7 ноя - РИА Новости. Тверская область принимает участие в Международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ, одной из первых стенд Верхневолжья посетила детская делегация, сообщает пресс-служба регионального правительства. Выставка открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября. Стенд Тверской области расположен в павильоне №75, здесь можно познакомиться с историей и культурой, экономическим и туристическим потенциалом Верхневолжья. "Верхневолжье – это самая большая территория в Центральной России, это край 800 рек и более 1700 озер. Это неповторимые туристические маршруты, выдающиеся памятники истории, культуры, природы, памятные места героических военных сражений наших предков. Уверен, что после знакомства с достижениями Верхневолжья посетители нашего стенда влюбятся в наш прекрасный регион", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю. Одной из первых стенд Верхневолжья посетила детская делегация. В ее состав вошли ребята из муниципалитетов Тверского региона, наиболее активно проявившие себя в общественной деятельности, а также дети, прошедшие конкурсный отбор "Первые в России – стране возможностей", который был организован региональным отделением Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Экскурсию по стенду для юных жителей региона провела известная актриса театра и кино Екатерина Гусева. Кабина машиниста поезда "Иволга 3.0" - центральный объект экспозиции Тверской области. Здесь вся механика идентична системам действующих поездов. Посетители могут научиться управлять составом и в режиме виртуальной экскурсии посетить знаковые места и достопримечательности Тверской области. Поезд следует через Тверь, Вышний Волочек, Лихославль, Торжок, Осташков, Ржев и Конаковский округ. Также на стенде можно совершить виртуальные прогулки по объектам будущего Тверской области – туристическому кластеру "Волжское море", Морозовскому городку после реновации, обновленному городу Торопцу, который в следующем году отметит 950-летие со дня первого летописного упоминания. Свою продукцию на выставке "Россия" демонстрируют ведущие промышленные предприятия Тверской области. 26 декабря на выставке "Россия" пройдет День Тверской области. Запланирована насыщенная программа мероприятий, среди которых – презентация новогодних туристических маршрутов по территории Верхневолжья, концерты и театральные постановки творческих коллективов региона. Стенд Верхневолжья будет работать до апреля 2024 года. Побывать на площадке можно в любой день – работающие здесь специалисты сориентируют посетителей по активностям стенда, расскажут гостям о Тверском регионе. При этом каждому при прохождении всех интерактивных площадок предусмотрен подарок – сувенир и тверской мармелад.

https://ria.ru/20231107/vystavka-1907829272.html

https://ria.ru/20231106/forum-1907785834.html

тверская область

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тверская область, игорь руденя, москва, выставка-форум "россия"