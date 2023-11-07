https://ria.ru/20231107/vystavka-1907889137.html

Ленобласть представила свои достижения на выставке "Россия" в Москве

Ленобласть представила свои достижения на выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 07.11.2023

Ленобласть представила свои достижения на выставке "Россия" в Москве

Ленинградская область открыла на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве стенд с презентацией достижений региона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:54

2023-11-07T13:54

2023-11-07T13:54

ленинградская область

выставки

вднх

ленинградская область

москва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Ленинградская область открыла на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве стенд с презентацией достижений региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Экспозиция Ленобласти разместилась в павильоне №75 выставочного комплекса, отметили в пресс-службе. Центральная часть стенда —интерактивный стол, где гости могут узнать о регионе и увидеть, как он изменился за минувшие годы. Здесь же посетители могут построить модели знаковых промышленных и культурных объектов Ленинградской области — уменьшенную копию Выборгского замка и самый большой на Балтике порт Усть-Луга или всесезонный курорт "Игора". Еще одной заметной частью экспозиции стала зона отдыха, в которой посетители могут познакомиться с природой Ленинградской области, пройдя по "живой" экотропе и промчаться по гоночной трассе на автосимуляторе. "Промышленность и логистика являются основой экономики Ленинградской области на протяжении многих лет. Чтобы представить регион на выставке "Россия", организованной по инициативе президента РФ Владимира Путина, мы выбрали достижения в ключевых отраслях экономики. <…> Также мы представим развитие наиболее значимых региональных логистических центров и масштабные туристические проекты такие, как "Тропа 47", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В рамках работы стенда, добавили в обладминистрации, запланированы лекции и мастер-классы, встречи с известными ленинградцами, викторины и квесты. Посетить выставку любой желающий сможет до 12 апреля 2024 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20231107/vystavka-1907837604.html

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