https://ria.ru/20231107/vybory-1908003468.html

Эксперт назвал возможную причину отказа Зеленского от выборов

Эксперт назвал возможную причину отказа Зеленского от выборов - РИА Новости, 07.11.2023

Эксперт назвал возможную причину отказа Зеленского от выборов

Владимир Зеленский отказался от проведения президентских выборов на Украине, поскольку он боится, что одним из кандидатов на пост может стать главнокомандующий... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T19:21

2023-11-07T19:21

2023-11-07T19:21

специальная военная операция на украине

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валерий залужный

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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от проведения президентских выборов на Украине, поскольку он боится, что одним из кандидатов на пост может стать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, считает французский эксперт, основатель телеканала TV Libertés Шарль Гав. Ранее украинское издание "Страна.ua" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что Залужный становиться альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины. Зеленский же заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине. До этого депутат Рады Алексей Гончаренко утверждал, что Зеленский принял решение провести следующие президентские выборы 31 марта 2024 года. По информации газеты Washington Post, некоторые западные политики настаивают на проведении парламентских и президентских выборов на Украине в 2024 году, несмотря на военное положение, запрещающее проводить голосование. "Зеленский очень сильно боится увидеть популярного генерала (Залужного - ред.) в качестве кандидата на выборах в президенты. Он был избран, чтобы заключить мир с Россией, и украинцы разочаровались в нем. Он принес хаос в свою страну, решив присоединиться к НАТО, и Украина не может выдержать потерю, которую она уже понесла, в виде сотен тысяч молодых мужчин, погибших напрасно", - сказал он РИА Новости. По словам эксперта, опасения Зеленского связаны с тем, что он потерял поддержку своей армии из-за сложной обстановки на поле боя. Залужный ранее признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Зеленский и Залужный находятся в "полной и ожесточенной оппозиции по отношению друг к другу", и единственное, в чем они сходятся, - это необходимость заполучить больше финансовых средств и вооружения, считает Гав. Эксперт указал на то, что проведение выборов во время конфликта вполне возможно и Зеленскому было бы несложно их выиграть из-за отсутствия какой-либо оппозиции после ее подавления и процветающей коррупции, что является "началом конца киевского режима". По мнению Гава, на фоне внутренних разногласий среди украинского руководства западные союзники Украины начинают задаваться вопросами по поводу целесообразности дальнейшей поддержки Киева. Реакция Брюсселя и Вашингтона пока что "очень сдержанная", поскольку их внимание приковано к Ближнему Востоку, что также не на руку Зеленскому. Однако против увеличения поддержки киевского режима уже активно выступают как в ЕС, так и в США, полагает эксперт. Гав выразил мнение, что такой расклад событий является неловким для администрации американского президента Джо Байдена и Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. В этой связи можно ожидать уменьшения финансовой и военной помощи для Украины и усиления на нее давления для вступления в переговоры с Россией, считает он. Эксперт также отметил, что Россия одержит победу в конфликте, поскольку режим Зеленского находится на грани краха. Украину может ждать распад и потеря выхода к Черному морю, и тогда НАТО придется задаться вопросом о своей роли на фоне такой неудачи, полагает он.

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907762967.html

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

https://ria.ru/20231106/gibel-1907788366.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, нато, валерий залужный, киев