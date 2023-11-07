https://ria.ru/20231107/vybory-1907856123.html

Комитет Совфеда поддержал поправки в закон о выборах президента

Комитет Совфеда поддержал поправки в закон о выборах президента - РИА Новости, 07.11.2023

Комитет Совфеда поддержал поправки в закон о выборах президента

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал поправки к закону о выборах президента, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:08

2023-11-07T12:08

2023-11-07T13:36

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал поправки к закону о выборах президента, передает корреспондент РИА Новости.Законопроект уточняет положения закона о выборах и приводит их в соответствие с другими изменениями, уже внесенными в федеральные законы. Одна из поправок касается фото- и видеосъемки на избирательных участках — проводить ее разрешат только тем, кто имеет на это право в соответствии с законом. Прописано в законопроекте и обязательное сохранение конфиденциальности персональных данных, фигурирующих в списках избирателей и других документах.Еще одно новое правило обязывает зарегистрированного кандидата, если у него появилась судимость, сообщать об этом в избирком в письменной форме. Кроме того, законопроект устанавливает особенности открытия и использования счетов избиркомов, регулирует вопросы оплаты труда членов комиссий и закрепляет возможность софинансирования подготовки и проведения выборов президента из федерального и местного бюджета.Устанавливается также предельная стоимость изготовления агитационных материалов. Документ определяет ее в два процента от прожиточного минимума на душу населения на единицу продукции, тогда как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей. Еще одна поправка касается аккредитации представителей СМИ на заседаниях избирательных комиссий — туда допустят только тех, кто работает в редакции на основании трудового договора.Закрепляется в законопроекте и положение, позволяющее ЦИК устанавливать особенности подготовки и проведения выборов во время действия военного положения или откладывать голосование, если оно может представлять угрозу для жизни и здоровья граждан. А руководители российских дипмиссий получат право в таких случаях изменять время голосования на зарубежных участках. При этом дипломаты должны немедленно проинформировать МИД и ЦИК.Госдума приняла закон 25 октября. Совет Федерации планирует рассмотреть его 8 ноября. По словам первого зампреда конституционного комитета Владимира Полетаева, сенаторы поддержат поправки.

https://ria.ru/20231106/peskov-1907700829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, политика, россия