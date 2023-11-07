https://ria.ru/20231107/vstrecha-1907911477.html

В Токио началась встреча глав МИД стран G7

В Токио началась встреча глав МИД стран G7 - РИА Новости, 07.11.2023

В Токио началась встреча глав МИД стран G7

Вторая в этом году очная встреча глав МИД G7 в стране-председателе началась в Токио в доме приемов МИД Иикура-кайкан, передает агентство Киодо. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:56

2023-11-07T14:56

2023-11-07T16:04

в мире

токио

япония

ёко камикава

хамас

g7

мид казахстана

энтони блинкен

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ТОКИО, 7 ноя – РИА Новости. Вторая в этом году очная встреча глав МИД G7 в стране-председателе началась в Токио в доме приемов МИД Иикура-кайкан, передает агентство Киодо.Первый день встречи начался с приветствия главы МИД Японии Ёко Камикавы, занявшей эту должность в сентябре. Для нее это первая и последняя возможность проявить себя в качестве хозяйки форума."Международная обстановка становится все более жестокой и сложной. Тесное общение между странами G7 становится все более важным. Сегодня и завтра мы обсудим лицом к лицу неотложные проблемы. Я хотела бы провести откровенную дискуссию по самой насущной проблеме – о ситуации на Ближнем Востоке, включая Израиль и сектор Газа", - сказала в начале встречи японский министр.В первый день участники успеют провести только рабочий ужин – в Токио уже вечер. На ужине будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке. Камикава, как и госсекретарь США Энтони Блинкен, только что вернулась после визита в Израиль и Иорданию, и выразила намерение провести откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. Япония намерена проявить лидерство и добиться принятия единого документа, который бы осуждал атаку ХАМАС, признавал право Израиля на самооборону, но и содержал бы призыв ко всем сторонам конфликта соблюдать международное право.Второй день в среду будет включать две тематические сессии и две информационные, а также рабочий обед. Ожидается онлайн подключение министра иностранных дел Украины Кулебы и глав МИД Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.Завершит встречу министров итоговая пресс-конференция Ёко Камикавы.Практика проводить две встречи министров иностранных дел в стране-председателе G7 установилась с председательства в группе Германии и Британии.

https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898236126.html

https://ria.ru/20231104/manevr-1907442263.html

токио

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в мире, токио, япония, ёко камикава, хамас, g7, мид казахстана, энтони блинкен