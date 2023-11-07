В Токио началась встреча глав МИД стран G7
В Токио началась вторая за год встреча глав МИД стран G7
ТОКИО, 7 ноя – РИА Новости. Вторая в этом году очная встреча глав МИД G7 в стране-председателе началась в Токио в доме приемов МИД Иикура-кайкан, передает агентство Киодо.
Первый день встречи начался с приветствия главы МИД Японии Ёко Камикавы, занявшей эту должность в сентябре. Для нее это первая и последняя возможность проявить себя в качестве хозяйки форума.
"Международная обстановка становится все более жестокой и сложной. Тесное общение между странами G7 становится все более важным. Сегодня и завтра мы обсудим лицом к лицу неотложные проблемы. Я хотела бы провести откровенную дискуссию по самой насущной проблеме – о ситуации на Ближнем Востоке, включая Израиль и сектор Газа", - сказала в начале встречи японский министр.
В первый день участники успеют провести только рабочий ужин – в Токио уже вечер. На ужине будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке. Камикава, как и госсекретарь США Энтони Блинкен, только что вернулась после визита в Израиль и Иорданию, и выразила намерение провести откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. Япония намерена проявить лидерство и добиться принятия единого документа, который бы осуждал атаку ХАМАС, признавал право Израиля на самооборону, но и содержал бы призыв ко всем сторонам конфликта соблюдать международное право.
Второй день в среду будет включать две тематические сессии и две информационные, а также рабочий обед. Ожидается онлайн подключение министра иностранных дел Украины Кулебы и глав МИД Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.
Завершит встречу министров итоговая пресс-конференция Ёко Камикавы.
Практика проводить две встречи министров иностранных дел в стране-председателе G7 установилась с председательства в группе Германии и Британии.