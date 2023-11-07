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В Токио началась встреча глав МИД стран G7 - РИА Новости, 07.11.2023
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14:56 07.11.2023 (обновлено: 16:04 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/vstrecha-1907911477.html
В Токио началась встреча глав МИД стран G7
В Токио началась встреча глав МИД стран G7 - РИА Новости, 07.11.2023
В Токио началась встреча глав МИД стран G7
Вторая в этом году очная встреча глав МИД G7 в стране-председателе началась в Токио в доме приемов МИД Иикура-кайкан, передает агентство Киодо. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:56
2023-11-07T16:04
в мире
токио
япония
ёко камикава
хамас
g7
мид казахстана
энтони блинкен
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ТОКИО, 7 ноя – РИА Новости. Вторая в этом году очная встреча глав МИД G7 в стране-председателе началась в Токио в доме приемов МИД Иикура-кайкан, передает агентство Киодо.Первый день встречи начался с приветствия главы МИД Японии Ёко Камикавы, занявшей эту должность в сентябре. Для нее это первая и последняя возможность проявить себя в качестве хозяйки форума."Международная обстановка становится все более жестокой и сложной. Тесное общение между странами G7 становится все более важным. Сегодня и завтра мы обсудим лицом к лицу неотложные проблемы. Я хотела бы провести откровенную дискуссию по самой насущной проблеме – о ситуации на Ближнем Востоке, включая Израиль и сектор Газа", - сказала в начале встречи японский министр.В первый день участники успеют провести только рабочий ужин – в Токио уже вечер. На ужине будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке. Камикава, как и госсекретарь США Энтони Блинкен, только что вернулась после визита в Израиль и Иорданию, и выразила намерение провести откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. Япония намерена проявить лидерство и добиться принятия единого документа, который бы осуждал атаку ХАМАС, признавал право Израиля на самооборону, но и содержал бы призыв ко всем сторонам конфликта соблюдать международное право.Второй день в среду будет включать две тематические сессии и две информационные, а также рабочий обед. Ожидается онлайн подключение министра иностранных дел Украины Кулебы и глав МИД Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.Завершит встречу министров итоговая пресс-конференция Ёко Камикавы.Практика проводить две встречи министров иностранных дел в стране-председателе G7 установилась с председательства в группе Германии и Британии.
https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898236126.html
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в мире, токио, япония, ёко камикава, хамас, g7, мид казахстана, энтони блинкен
В мире, Токио, Япония, Ёко Камикава, ХАМАС, G7, МИД Казахстана, Энтони Блинкен
В Токио началась встреча глав МИД стран G7

В Токио началась вторая за год встреча глав МИД стран G7

© AFP 2023 / JONATHAN ERNSTВстреча министров иностранных дел G7 в Токио
Встреча министров иностранных дел G7 в Токио - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023 / JONATHAN ERNST
Встреча министров иностранных дел G7 в Токио
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 ноя – РИА Новости. Вторая в этом году очная встреча глав МИД G7 в стране-председателе началась в Токио в доме приемов МИД Иикура-кайкан, передает агентство Киодо.
Первый день встречи начался с приветствия главы МИД Японии Ёко Камикавы, занявшей эту должность в сентябре. Для нее это первая и последняя возможность проявить себя в качестве хозяйки форума.
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"Международная обстановка становится все более жестокой и сложной. Тесное общение между странами G7 становится все более важным. Сегодня и завтра мы обсудим лицом к лицу неотложные проблемы. Я хотела бы провести откровенную дискуссию по самой насущной проблеме – о ситуации на Ближнем Востоке, включая Израиль и сектор Газа", - сказала в начале встречи японский министр.
В первый день участники успеют провести только рабочий ужин – в Токио уже вечер. На ужине будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке. Камикава, как и госсекретарь США Энтони Блинкен, только что вернулась после визита в Израиль и Иорданию, и выразила намерение провести откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. Япония намерена проявить лидерство и добиться принятия единого документа, который бы осуждал атаку ХАМАС, признавал право Израиля на самооборону, но и содержал бы призыв ко всем сторонам конфликта соблюдать международное право.
Второй день в среду будет включать две тематические сессии и две информационные, а также рабочий обед. Ожидается онлайн подключение министра иностранных дел Украины Кулебы и глав МИД Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.
Завершит встречу министров итоговая пресс-конференция Ёко Камикавы.
Практика проводить две встречи министров иностранных дел в стране-председателе G7 установилась с председательства в группе Германии и Британии.
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В миреТокиоЯпонияЁко КамикаваХАМАСG7МИД КазахстанаЭнтони Блинкен
 
 
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