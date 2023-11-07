ЕС назвал условия для начала диалога о вступлении Украины в 2024 году
ЕК может в 2024 г начать диалог о вступлении Украины в ЕС при выполнении условий
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) готова дать зеленый свет процессу вступления Украины в ЕС и начать диалог в начале 2024 года при улучшении ситуации с укреплением прав языковых меньшинств и выделении большего количества ресурсов на борьбу с коррупцией, пишет испанская газета Pais со ссылкой на проект отчета ЕК.
Как отмечается, ЕК считает, что Украина достигла прогресса в проведении реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.
"Поэтому Еврокомиссия готова рекомендовать ЕС дать зеленый свет процессу вступления и начать диалог в начале следующего года. Однако, это будет обусловлено тем, что правительство <...> (Украины) улучшит ситуацию с укреплением прав языковых меньшинств, выделит больше ресурсов на борьбу с коррупцией и добьется прогресса в обеспечении прозрачности лоббистской деятельности", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на проект отчета ЕК.
В свою очередь агентство Блумберг передает, что во вторник исполнительный орган ЕС проведет заседание, на котором будет принято окончательное решение о начале диалога о вступлении Украины в Евросоюз. По данным источников агентства, ЕК, скорее всего, будет рекомендовать начать официальные переговоры.
Газета Politico ранее сообщала, что Еврокомиссия 8 ноября опубликует свой отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, в котором порекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.
Ранее глава ЕК заявила, что Украина выполнила более 90% требуемых условий для вступления в Евросоюз. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Украина может выполнить остальные требования быстро и достичь цели - начать процесс переговоров о присоединении к организации в 2023 году.
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.