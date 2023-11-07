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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 07.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:57
2023-11-07T09:57
2023-11-07T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Ранее во вторник в Днепропетровской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
кривой рог
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
"Страна.ua": в Кривом Роге прогремел взрыв