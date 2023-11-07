https://ria.ru/20231107/ukraina-1907825396.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 07.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:57

2023-11-07T09:57

2023-11-07T09:57

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_1633:428:3640:1557_1920x0_80_0_0_ed4daa43bb7b55b43a6d2da9ae82181f.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Ранее во вторник в Днепропетровской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

кривой рог

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина