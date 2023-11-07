https://ria.ru/20231107/trek-1907895753.html

Минпромторг представил трек, собранный из звуков с российских производств

Минпромторг представил трек, собранный из звуков с российских производств - РИА Новости, 07.11.2023

Минпромторг представил трек, собранный из звуков с российских производств

Минпромторг сообщил в официальном Telegram-канале, что в рамках выставки "Россия" представил трек, собранный из десятков звуков с российских производств, помог... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:09

2023-11-07T14:09

2023-11-07T14:09

выставка-форум "россия"

сергей жуков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

общество

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минпромторг сообщил в официальном Telegram-канале, что в рамках выставки "Россия" представил трек, собранный из десятков звуков с российских производств, помог в этом певец и музыкант Сергей Жуков. "Минпромторг собрал звуки с нескольких десятков российских производств, чтобы создать этот трэк. Послушайте, промышленность - это звучит бодро! Отдельное спасибо Сергею Жукову, который встал за пульт", - отмечается в сообщении министерства. Там же можно и прослушать этот трек, который представлен в поддержку павильона Минпромторга "Сделано нами" на выставке "Россия". Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей жуков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, общество, выставка-форум "россия"