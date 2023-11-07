https://ria.ru/20231107/transport-1907943254.html

ПСБ и Институт ВЭБ исследовали перспективы "зеленого" транспорта

ПСБ и Институт ВЭБ исследовали перспективы "зеленого" транспорта - РИА Новости, 07.11.2023

ПСБ и Институт ВЭБ исследовали перспективы "зеленого" транспорта

ПСБ и Институт исследований и экспертизы ВЭБ провели масштабное исследование международных и российских практик в сфере развития экологически чистого транспорта РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:09

2023-11-07T16:09

2023-11-07T16:09

псб (банк псб)

россия

москва

антон дроздов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876099_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_cec5a0e0dc0f9278760b9ce7ddc5b94b.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ПСБ и Институт исследований и экспертизы ВЭБ провели масштабное исследование международных и российских практик в сфере развития экологически чистого транспорта "Транспорт: технологии, экология, климат", результаты исследования должны помочь регионам РФ и бизнесу внедрить в деятельность лучшие практики, сообщает пресс-служба кредитной организации. Результаты указанного исследования были представлены в информационном бюллетене и презентованы на панельной сессии "Перспективы развития экологически чистого транспорта: лучшие практики компаний и регионов" в рамках форума "Общественный транспорт 2023". В ходе исследования стороны проанализировали опыт и лучшие российские и зарубежные практики по повышению экологической эффективности транспортной отрасли, сравнили развитие городского общественного транспорта в европейских и азиатских странах, раскрыли экологические аспекты и потенциал "зеленого" транспорта в России. Результаты исследования призваны помочь российским регионам и бизнесу интегрировать в свою деятельность лучшие практики и международный опыт по "озеленению" транспортной отрасли. "Во всем мире развитию транспортной инфраструктуры сейчас уделяется особое внимание - необходимо не только обеспечить связность территорий, мобильность населения, экономическую эффективность, но и минимизировать негативное воздействие транспортной отрасли на окружающую среду, климат и качество жизни людей. Как показывает наше исследование, пока в мире не сформирован единый подход к развитию этого направления. Каждая страна определяет программы развития транспортного комплекса исходя из национальных приоритетов, уровня экономического развития, климатических и географических факторов. При этом для экономически развитых стран приоритетом является развитие общественного и личного транспорта на низкоуглеродных источниках энергии", - рассказал заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов. Эксперты проанализировали опыт решения социально-экономических и экологических проблем современных мегаполисов, возникающих в связи с негативным воздействием транспорта, представили перспективные проекты в этом направлении четырех агломераций — Москвы, Нью-Йорка, Сеула и Мехико. Также показали динамику развития транспортных средств на экологичных источниках энергии на примере США, стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, общее число электромобилей на дорогах в 2022 году приблизилось к 30 миллионам штук. При этом сценарий достижения к 2050 году "чистого нуля" предполагает, что уже в 2030 году парк электромобилей будет насчитывать 300 миллионов единиц, а доля продаж возрастет до 60%. ПСБ и Институт ВЭБ продолжат исследования в сфере устойчивого развития. В ближайшее время деловому и экспертному сообществу будет представлен аналитический бюллетень из серии "Актуальное в ESG-повестке", посвященный вопросам устойчивого использования водных ресурсов и развитию "синей" экономики.

https://ria.ru/20231027/basmanov-1905713654.html

https://ria.ru/20231023/psb-1904767221.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

псб (банк псб), россия, москва, антон дроздов