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Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 27,7 процента
Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 27,7 процента - РИА Новости, 07.11.2023
Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 27,7 процента
С января по октябрь товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,7 процента и составил 196,48 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T07:08
2023-11-07T07:08
2023-11-07T10:59
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ПЕКИН, 7 ноя — РИА Новости. С января по октябрь товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,7 процента и составил 196,48 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.Так, Китай поставил в Россию товаров на 90,076 миллиарда долларов (рост на 52,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года). Экспорт из России увеличился на 12,4 процента и достиг 106,405 миллиарда долларов.В октябре товарооборот двух стран составил почти 19,8 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 11,1 миллиарда, а приобрела у него — на 8,68 миллиарда.По итогам 2022 года товарооборот между партнерами вырос на 29,3 процента — до рекордных 190,271 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая ставили задачу довести товарооборот со 100 миллиардов долларов в 2018 году до 200 миллиардов к 2024-му. Как заявил Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином в октябре, эту планку точно удастся преодолеть в этом году.
https://ria.ru/20231020/tovarooborot-1904161914.html
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в мире, китай, россия, пекин, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин
Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 27,7 процента
Таможня: товарооборот Россией и Китая за 10 месяцев 2023 года вырос на 27,7%
ПЕКИН, 7 ноя — РИА Новости. С января по октябрь товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,7 процента и составил 196,48 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Так, Китай поставил в Россию товаров на 90,076 миллиарда долларов (рост на 52,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года). Экспорт из России увеличился на 12,4 процента и достиг 106,405 миллиарда долларов.
Решетников оценил товарооборот России и Китая
В октябре товарооборот двух стран составил почти 19,8 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 11,1 миллиарда, а приобрела у него — на 8,68 миллиарда.
По итогам 2022 года товарооборот между партнерами вырос на 29,3 процента — до рекордных 190,271 миллиарда долларов.
Лидеры России и Китая ставили задачу довести товарооборот со 100 миллиардов долларов в 2018 году до 200 миллиардов к 2024-му. Как заявил Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином в октябре, эту планку точно удастся преодолеть в этом году.
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