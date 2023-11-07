https://ria.ru/20231107/tovarooborot-1907811179.html

Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 27,7 процента

Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 27,7 процента - РИА Новости, 07.11.2023

Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 27,7 процента

С января по октябрь товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,7 процента и составил 196,48 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T07:08

2023-11-07T07:08

2023-11-07T10:59

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ПЕКИН, 7 ноя — РИА Новости. С января по октябрь товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,7 процента и составил 196,48 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.Так, Китай поставил в Россию товаров на 90,076 миллиарда долларов (рост на 52,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года). Экспорт из России увеличился на 12,4 процента и достиг 106,405 миллиарда долларов.В октябре товарооборот двух стран составил почти 19,8 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 11,1 миллиарда, а приобрела у него — на 8,68 миллиарда.По итогам 2022 года товарооборот между партнерами вырос на 29,3 процента — до рекордных 190,271 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая ставили задачу довести товарооборот со 100 миллиардов долларов в 2018 году до 200 миллиардов к 2024-му. Как заявил Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином в октябре, эту планку точно удастся преодолеть в этом году.

https://ria.ru/20231020/tovarooborot-1904161914.html

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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в мире, китай, россия, пекин, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин