https://ria.ru/20231107/tigritsa-1907804350.html

В Приамурье впервые засняли фотоловушкой тигрицу Елену с ее тигрятами

В Приамурье впервые засняли фотоловушкой тигрицу Елену с ее тигрятами - РИА Новости, 07.11.2023

В Приамурье впервые засняли фотоловушкой тигрицу Елену с ее тигрятами

Выпускницу Приморского центра реабилитации тигрицу Елену впервые удалось заснять с ее подросшими тигрятами с помощью фотоловушки в Приамурье, сообщает Амурский... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T04:18

2023-11-07T04:18

2023-11-07T05:08

хорошие новости

амурская область

архаринский район

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя — РИА Новости. Выпускницу Приморского центра реабилитации тигрицу Елену впервые удалось заснять с ее подросшими тигрятами с помощью фотоловушки в Приамурье, сообщает Амурский центр "Тигр". Эти кадры специалистам удалось получить спустя почти год с момента, как стало известно, что Елена стала матерью. Все семейство — в хорошей физической форме, а сами котята — "мальчик" и "девочка" — немного меньше матери по размерам. "В течение почти года тигрица несколько раз показывалась на глаза сотрудникам Пограничного управления, ее даже смогли снять квадрокоптером, но каждый раз хищница была одна и никакие устройства наблюдения не позволяли запечатлеть ее с тигрятами. Фотоловушки семейство обходило и, словно заигрывая с исследователями, оставляло лишь следы", — рассказал директор Хинганского заповедника Вячеслав Кастрикин. Став мамой тигрят, Елена вернула Амурской области официальный статус региона ареала амурского тигра, а сама стала "матерью-основательницей" новой группировки тигров. "В конце октября, наконец, все семейство попало в объектив фотоловушки, установленной на полевой дороге между селами Михайловка и Журавлевка Архаринского района. Карта памяти сохранила проход тигрицы Елены и следующих за ней через несколько секунд обоих ее тигрят. Тигры прошли мимо фотоловушки сначала в одну сторону, а через небольшой промежуток времени — обратно", — сообщил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.По расчетам специалистов, тигрятам уже почти по полтора года и скоро им предстоит отделяться от матери, чтобы начать самостоятельную жизнь. Тигрицу Елену вернули в дикую природу в 2019 году после курса реабилитации вместе с ее "братом" Павликом. Самка сразу обосновалась в Хинганском заповеднике, сейчас она очень редко выходит за его границы. Павлик после выпуска на заповедной территории не остался, много путешествовал в поисках постоянного местообитания, но в сентябре 2020 года его убили браконьеры. За это суд приговорил двоих жителей Амурской области к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима каждого.

https://ria.ru/20231106/zhuravli-1907688090.html

амурская область

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амурская область, архаринский район, сергей арамилев, центр "амурский тигр", общество