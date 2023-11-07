https://ria.ru/20231107/tigr-1907818307.html

Найденного на трассе в Хабаровском крае тигренка доставили в ветлечебницу

Найденного на трассе в Хабаровском крае тигренка доставили в ветлечебницу - РИА Новости, 07.11.2023

Найденного на трассе в Хабаровском крае тигренка доставили в ветлечебницу

В Комсомольске-на-Амуре доставили к ветеринарам краснокнижного тигренка, которого нашли на трассе в окрестностях города, сообщается в Telegram-канале Минприроды РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:12

2023-11-07T09:12

2023-11-07T10:42

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ХАБАРОВСК, 7 ноя — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре доставили к ветеринарам краснокнижного тигренка, которого нашли на трассе в окрестностях города, сообщается в Telegram-канале Минприроды Хабаровского края."Найденный на трассе тигренок находится в ветлечебнице Комсомольска-на-Амуре. Он нуждается в лечении", — говорится в публикации.Видео с маленьким тигренком появилось в местных Telegram-каналах. Его заметили водители по пути в Комсомольск-на-Амуре. Когда хищнику посигналили автомобильным клаксоном, он попытался скрыться с дороги, хромая на задние лапы. Очевидцы спасли тигренка. В Минприроды отметили, что самовольный отлов дикого зверя мог закончиться трагедией для людей, если бы рядом оказалась тигрица. В ведомстве напомнили, что при обнаружении нуждающихся в помощи диких животных нужно сообщить о них по телефону 112 или в управление охотничьего хозяйства. А в случае самовольного отлова тигра человеку может грозить административное наказание. В России насчитывается порядка 750 амурских тигров, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Они обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. За последние годы популяция выросла примерно на 150 особей.

https://ria.ru/20231104/panda-1907381954.html

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общество, животные, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, россия, международный союз охраны природы