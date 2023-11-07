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Найденного на трассе в Хабаровском крае тигренка доставили в ветлечебницу - РИА Новости, 07.11.2023
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Хорошие новости
 
09:12 07.11.2023 (обновлено: 10:42 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/tigr-1907818307.html
Найденного на трассе в Хабаровском крае тигренка доставили в ветлечебницу
Найденного на трассе в Хабаровском крае тигренка доставили в ветлечебницу - РИА Новости, 07.11.2023
Найденного на трассе в Хабаровском крае тигренка доставили в ветлечебницу
В Комсомольске-на-Амуре доставили к ветеринарам краснокнижного тигренка, которого нашли на трассе в окрестностях города, сообщается в Telegram-канале Минприроды РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:12
2023-11-07T10:42
хорошие новости
общество
животные
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 7 ноя — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре доставили к ветеринарам краснокнижного тигренка, которого нашли на трассе в окрестностях города, сообщается в Telegram-канале Минприроды Хабаровского края."Найденный на трассе тигренок находится в ветлечебнице Комсомольска-на-Амуре. Он нуждается в лечении", — говорится в публикации.Видео с маленьким тигренком появилось в местных Telegram-каналах. Его заметили водители по пути в Комсомольск-на-Амуре. Когда хищнику посигналили автомобильным клаксоном, он попытался скрыться с дороги, хромая на задние лапы. Очевидцы спасли тигренка. В Минприроды отметили, что самовольный отлов дикого зверя мог закончиться трагедией для людей, если бы рядом оказалась тигрица. В ведомстве напомнили, что при обнаружении нуждающихся в помощи диких животных нужно сообщить о них по телефону 112 или в управление охотничьего хозяйства. А в случае самовольного отлова тигра человеку может грозить административное наказание. В России насчитывается порядка 750 амурских тигров, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Они обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. За последние годы популяция выросла примерно на 150 особей.
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общество, животные, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, россия, международный союз охраны природы
Хорошие новости, Общество, Животные, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Международный союз охраны природы
Найденного на трассе в Хабаровском крае тигренка доставили в ветлечебницу

Минприроды: обнаруженному на трассе в Хабаровском крае тигренку окажут помощь

© Кадр видео из соцсетейНайденный на трассе в Хабаровском крае тигренок
Найденный на трассе в Хабаровском крае тигренок
© Кадр видео из соцсетей
Найденный на трассе в Хабаровском крае тигренок
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 7 ноя — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре доставили к ветеринарам краснокнижного тигренка, которого нашли на трассе в окрестностях города, сообщается в Telegram-канале Минприроды Хабаровского края.
"Найденный на трассе тигренок находится в ветлечебнице Комсомольска-на-Амуре. Он нуждается в лечении", — говорится в публикации.
Видео с маленьким тигренком появилось в местных Telegram-каналах. Его заметили водители по пути в Комсомольск-на-Амуре. Когда хищнику посигналили автомобильным клаксоном, он попытался скрыться с дороги, хромая на задние лапы. Очевидцы спасли тигренка.
В Минприроды отметили, что самовольный отлов дикого зверя мог закончиться трагедией для людей, если бы рядом оказалась тигрица. В ведомстве напомнили, что при обнаружении нуждающихся в помощи диких животных нужно сообщить о них по телефону 112 или в управление охотничьего хозяйства. А в случае самовольного отлова тигра человеку может грозить административное наказание.
В России насчитывается порядка 750 амурских тигров, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Они обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. За последние годы популяция выросла примерно на 150 особей.
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Хорошие новостиОбществоЖивотныеХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреРоссияМеждународный союз охраны природы
 
 
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