https://ria.ru/20231107/tatarstan-1907855670.html
Татарстан изучит возможность реализации проектов в Каракалпакстане
Татарстан изучит возможность реализации проектов в Каракалпакстане - РИА Новости, 07.11.2023
Татарстан изучит возможность реализации проектов в Каракалпакстане
Татарстан изучит возможность реализации инвестиционных проектов на территории бывшего Каракалпакстанского хлопкового терминала в Узбекистане, сообщает... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:06
2023-11-07T12:06
2023-11-07T12:06
республика татарстан
рустам минниханов
россия
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КАЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Татарстан изучит возможность реализации инвестиционных проектов на территории бывшего Каракалпакстанского хлопкового терминала в Узбекистане, сообщает пресс-служба главы российского региона. Глава Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Республике Каракалпакстан (Узбекистан). Делегация Татарстана посещает ряд предприятий, встречается с руководством Каракалпакстана. "Рустам Минниханов осмотрел помещения бывшего Каракалпакстанского территориального хлопкового терминала. Объект площадью почти 7 тысяч квадратных метров расположен вблизи центра Нукуса. Рядом проходит железнодорожная ветка", - говорится в сообщении. Минниханов поручил руководству особой экономической зоны "Алабуга" и технополиса "Химград" изучить потенциал территории и проанализировать проекты, которые можно было бы разместить здесь. "Наличие энергоресурсов, достаточное количество площадей, выгодный налоговый режим и самое главное рабочие кадры - если есть эта база, то можно работать", - подчеркнул глава Татарстана. Он также обратил внимание на важность организации образовательного центра для подготовки кадров. По итогам посещения Минниханов поручил организовать рабочую группу и внести предложения. В Узбекистане в настоящее время работают два химико-индустриальных технопарка, созданных при поддержке Татарстана - в Джизаке и Чирчике.
https://ria.ru/20231106/tatarstan-1907690685.html
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рустам минниханов, россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Татарстан изучит возможность реализации инвестиционных проектов на территории бывшего Каракалпакстанского хлопкового терминала в Узбекистане, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Глава Татарстана Рустам Минниханов
находится с рабочей поездкой в Республике Каракалпакстан (Узбекистан). Делегация Татарстана посещает ряд предприятий, встречается с руководством Каракалпакстана.
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"Рустам Минниханов осмотрел помещения бывшего Каракалпакстанского территориального хлопкового терминала. Объект площадью почти 7 тысяч квадратных метров расположен вблизи центра Нукуса. Рядом проходит железнодорожная ветка", - говорится в сообщении.
Минниханов поручил руководству особой экономической зоны "Алабуга" и технополиса "Химград" изучить потенциал территории и проанализировать проекты, которые можно было бы разместить здесь.
"Наличие энергоресурсов, достаточное количество площадей, выгодный налоговый режим и самое главное рабочие кадры - если есть эта база, то можно работать", - подчеркнул глава Татарстана.
Он также обратил внимание на важность организации образовательного центра для подготовки кадров. По итогам посещения Минниханов поручил организовать рабочую группу и внести предложения.
В Узбекистане в настоящее время работают два химико-индустриальных технопарка, созданных при поддержке Татарстана - в Джизаке и Чирчике.
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