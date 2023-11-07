https://ria.ru/20231107/tatarstan-1907855670.html

Татарстан изучит возможность реализации проектов в Каракалпакстане

Татарстан изучит возможность реализации проектов в Каракалпакстане - РИА Новости, 07.11.2023

Татарстан изучит возможность реализации проектов в Каракалпакстане

Татарстан изучит возможность реализации инвестиционных проектов на территории бывшего Каракалпакстанского хлопкового терминала в Узбекистане, сообщает... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:06

2023-11-07T12:06

2023-11-07T12:06

республика татарстан

рустам минниханов

россия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Татарстан изучит возможность реализации инвестиционных проектов на территории бывшего Каракалпакстанского хлопкового терминала в Узбекистане, сообщает пресс-служба главы российского региона. Глава Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Республике Каракалпакстан (Узбекистан). Делегация Татарстана посещает ряд предприятий, встречается с руководством Каракалпакстана. "Рустам Минниханов осмотрел помещения бывшего Каракалпакстанского территориального хлопкового терминала. Объект площадью почти 7 тысяч квадратных метров расположен вблизи центра Нукуса. Рядом проходит железнодорожная ветка", - говорится в сообщении. Минниханов поручил руководству особой экономической зоны "Алабуга" и технополиса "Химград" изучить потенциал территории и проанализировать проекты, которые можно было бы разместить здесь. "Наличие энергоресурсов, достаточное количество площадей, выгодный налоговый режим и самое главное рабочие кадры - если есть эта база, то можно работать", - подчеркнул глава Татарстана. Он также обратил внимание на важность организации образовательного центра для подготовки кадров. По итогам посещения Минниханов поручил организовать рабочую группу и внести предложения. В Узбекистане в настоящее время работают два химико-индустриальных технопарка, созданных при поддержке Татарстана - в Джизаке и Чирчике.

https://ria.ru/20231106/tatarstan-1907690685.html

https://ria.ru/20231104/tatarstan-1907416555.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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рустам минниханов, россия, республика татарстан (татарстан)