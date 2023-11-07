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Россияне лидируют среди посетивших Стамбул туристов - РИА Новости, 07.11.2023
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Туризм
 
12:29 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/stambul-1907828632.html
Россияне лидируют среди посетивших Стамбул туристов
Россияне лидируют среди посетивших Стамбул туристов - РИА Новости, 07.11.2023
Россияне лидируют среди посетивших Стамбул туристов
Число иностранных туристов, посетивших Стамбул за девять месяцев этого года, превысило 13 миллионов, лидируют россияне, следует из опубликованных министерством... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:29
2023-11-07T12:29
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СТАМБУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Число иностранных туристов, посетивших Стамбул за девять месяцев этого года, превысило 13 миллионов, лидируют россияне, следует из опубликованных министерством туризма Турции данных. По данным ведомства, за первые девять месяцев года в Стамбул прибыли более 13 миллионов 156 тысяч иностранных гостей, показатель вырос на 11,6 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года. За сентябрь город посетили более 1,6 миллиона туристов. "Больше всего туристов в сентябре прибыли из России – более 168 тысяч, за ними следуют ФРГ – более 119 тысяч, а также Иран и США", – сообщило министерство в полученном РИА Новости пресс-релизе. Более девять миллионов путешественников за девять месяцев прибыли в город через международный аэропорт города (IST). По морю – более 45 тысяч туристов за сентябрь, что почти на четверть больше, чем в сентябре 2022 года. При этом в августе, по данным министерства, отели в Стамбуле были заполнены лишь на 68 процентов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту РФ Владимиру Путину в августе, что рассчитывает на рекорд по числу прибывших за год в Турцию российских туристов. Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой ранее сообщил, что доходы от туризма за первые полгода по сравнению с тем же периодом 2022 года увеличились на 27 процентов и превысили 21,7 миллиарда долларов. По его словам, за 6 месяцев страну посетили более 22,9 миллиона человек, что на 17,5 процента выше показателей прошлого года.
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Россияне лидируют среди посетивших Стамбул туристов

Стамбул в этом году посетили более 13 миллионов иностранных туристов

© iStock.com / ljubaphotoТуристы гуляют по Стамбулу
Туристы гуляют по Стамбулу - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© iStock.com / ljubaphoto
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СТАМБУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Число иностранных туристов, посетивших Стамбул за девять месяцев этого года, превысило 13 миллионов, лидируют россияне, следует из опубликованных министерством туризма Турции данных.
По данным ведомства, за первые девять месяцев года в Стамбул прибыли более 13 миллионов 156 тысяч иностранных гостей, показатель вырос на 11,6 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года. За сентябрь город посетили более 1,6 миллиона туристов.
"Больше всего туристов в сентябре прибыли из России – более 168 тысяч, за ними следуют ФРГ – более 119 тысяч, а также Иран и США", – сообщило министерство в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Более девять миллионов путешественников за девять месяцев прибыли в город через международный аэропорт города (IST). По морю – более 45 тысяч туристов за сентябрь, что почти на четверть больше, чем в сентябре 2022 года.
При этом в августе, по данным министерства, отели в Стамбуле были заполнены лишь на 68 процентов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту РФ Владимиру Путину в августе, что рассчитывает на рекорд по числу прибывших за год в Турцию российских туристов.
Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой ранее сообщил, что доходы от туризма за первые полгода по сравнению с тем же периодом 2022 года увеличились на 27 процентов и превысили 21,7 миллиарда долларов. По его словам, за 6 месяцев страну посетили более 22,9 миллиона человек, что на 17,5 процента выше показателей прошлого года.
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