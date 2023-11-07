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Фермеры из Дагестана отправили бойцам СВО баранину и говядину
Фермеры из Дагестана отправили бойцам СВО баранину и говядину - РИА Новости, 07.11.2023
Фермеры из Дагестана отправили бойцам СВО баранину и говядину
Фермеры из села Джаба Ахтынского района Дагестана направили участникам специальной военной операции продовольственный груз, в который вошли баранина и говядина, РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:51
2023-11-07T14:51
2023-11-07T14:51
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МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Фермеры из села Джаба Ахтынского района Дагестана направили участникам специальной военной операции продовольственный груз, в который вошли баранина и говядина, сообщается в Telegram-канале районной администрации. "Жители высокогорного села Джаба… отправили участникам специальной военной операции гуманитарный груз, который включил в себя мясо баранины и говядины. Несмотря на свои собственные повседневные трудности, фермеры Темир Балагаев, Аким Ризаев и Араз Адильханов встали на помощь тем, кто находится в зоне боевых действий", – говорится в публикации. Как уточнили РИА Новости в администрации района, наибольший вклад в формирование груза внес Темир Балагаев, который, со слов собеседника, "все свое поголовье отдал на это дело". Расходы на найм транспорта для перевозки груза взял на себя глава Ахтынского района Абдул-Керим Палчаев.
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общество, республика дагестан
Надежные люди, Общество, Республика Дагестан
Фермеры из Дагестана отправили бойцам СВО баранину и говядину
Фермеры из из села Джаба в Дагестане отправили бойцам СВО баранину и говядину