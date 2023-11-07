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Фермеры из Дагестана отправили бойцам СВО баранину и говядину - РИА Новости, 07.11.2023
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14:51 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907910173.html
Фермеры из Дагестана отправили бойцам СВО баранину и говядину
Фермеры из Дагестана отправили бойцам СВО баранину и говядину - РИА Новости, 07.11.2023
Фермеры из Дагестана отправили бойцам СВО баранину и говядину
Фермеры из села Джаба Ахтынского района Дагестана направили участникам специальной военной операции продовольственный груз, в который вошли баранина и говядина, РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:51
2023-11-07T14:51
надежные люди
общество
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Фермеры из села Джаба Ахтынского района Дагестана направили участникам специальной военной операции продовольственный груз, в который вошли баранина и говядина, сообщается в Telegram-канале районной администрации. "Жители высокогорного села Джаба… отправили участникам специальной военной операции гуманитарный груз, который включил в себя мясо баранины и говядины. Несмотря на свои собственные повседневные трудности, фермеры Темир Балагаев, Аким Ризаев и Араз Адильханов встали на помощь тем, кто находится в зоне боевых действий", – говорится в публикации. Как уточнили РИА Новости в администрации района, наибольший вклад в формирование груза внес Темир Балагаев, который, со слов собеседника, "все свое поголовье отдал на это дело". Расходы на найм транспорта для перевозки груза взял на себя глава Ахтынского района Абдул-Керим Палчаев.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
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общество, республика дагестан
Надежные люди, Общество, Республика Дагестан
Фермеры из Дагестана отправили бойцам СВО баранину и говядину

Фермеры из из села Джаба в Дагестане отправили бойцам СВО баранину и говядину

© Фото : Пресс-служба Ахтынского районаФермеры из Дагестана отправляют баранину и говядину для бойцов СВО
Фермеры из Дагестана отправляют баранину и говядину для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Пресс-служба Ахтынского района
Фермеры из Дагестана отправляют баранину и говядину для бойцов СВО
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Фермеры из села Джаба Ахтынского района Дагестана направили участникам специальной военной операции продовольственный груз, в который вошли баранина и говядина, сообщается в Telegram-канале районной администрации.
«
"Жители высокогорного села Джаба… отправили участникам специальной военной операции гуманитарный груз, который включил в себя мясо баранины и говядины. Несмотря на свои собственные повседневные трудности, фермеры Темир Балагаев, Аким Ризаев и Араз Адильханов встали на помощь тем, кто находится в зоне боевых действий", – говорится в публикации.
Как уточнили РИА Новости в администрации района, наибольший вклад в формирование груза внес Темир Балагаев, который, со слов собеседника, "все свое поголовье отдал на это дело".
Расходы на найм транспорта для перевозки груза взял на себя глава Ахтынского района Абдул-Керим Палчаев.
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Надежные людиОбществоРеспублика Дагестан
 
 
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