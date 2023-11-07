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Мишустин заявил о "белых пятнах" в проектировании отечественного софта
Мишустин заявил о "белых пятнах" в проектировании отечественного софта - РИА Новости, 07.11.2023
Мишустин заявил о "белых пятнах" в проектировании отечественного софта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отечественное программное оборудование пока не закрыло все ниши, остаются белые пятна, в частности, есть спрос на РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:52
2023-11-07T15:52
2023-11-07T16:06
михаил мишустин
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отечественное программное оборудование пока не закрыло все ниши, остаются белые пятна, в частности, есть спрос на программы проектирования для микроэлектроники и фотоники."По некоторым видам решений остаются белые пятна в нашем IT-ландшафте. Это пока не закрытые ниши, например, есть спрос на программы проектирования для микроэлектроники, фотоники, автоматизированного контроля качества. Надо объединять усилия промышленников и разработчиков для создания отечественных систем поддержки полного жизненного цикла изделий, наращивать кооперацию в рамках крупных проектов", - сказал он на стратегической сессии по переходу промышленности РФ на отечественную цифровую систему.По его словам, внедрение передовых продуктов требует изменения технологических и бизнес-процессов, и на национальном уровне нужно договориться о единых правилах и форматах обмена данными - утвердить новые стандарты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика, технологии, россия
Михаил Мишустин, Экономика, Технологии, Россия
Мишустин заявил о "белых пятнах" в проектировании отечественного софта
Мишустин: в некоторых сферах проектирования российского ПО остаются белые пятна
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отечественное программное оборудование пока не закрыло все ниши, остаются белые пятна, в частности, есть спрос на программы проектирования для микроэлектроники и фотоники.
"По некоторым видам решений остаются белые пятна в нашем IT-ландшафте. Это пока не закрытые ниши, например, есть спрос на программы проектирования для микроэлектроники, фотоники, автоматизированного контроля качества. Надо объединять усилия промышленников и разработчиков для создания отечественных систем поддержки полного жизненного цикла изделий, наращивать кооперацию в рамках крупных проектов", - сказал он на стратегической сессии по переходу промышленности РФ на отечественную цифровую систему.
По его словам, внедрение передовых продуктов требует изменения технологических и бизнес-процессов, и на национальном уровне нужно договориться о единых правилах и форматах обмена данными - утвердить новые стандарты.
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