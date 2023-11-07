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Рожков сказал, как изменился КВН после ухода Маслякова - РИА Новости, 07.11.2023
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Шоубиз
 
16:31 07.11.2023 (обновлено: 17:03 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/shutki-1907925693.html
Рожков сказал, как изменился КВН после ухода Маслякова
Рожков сказал, как изменился КВН после ухода Маслякова - РИА Новости, 07.11.2023
Рожков сказал, как изменился КВН после ухода Маслякова
Звезда юмористического проекта "Уральские пельмени" Андрей Рожков рассказал на YouTube-шоу "Предельник", что шутки в КВН после ухода Александра Маслякова стали... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:31
2023-11-07T17:03
шоубиз
квн
андрей рожков
уральские пельмени
александр масляков
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Звезда юмористического проекта "Уральские пельмени" Андрей Рожков рассказал на YouTube-шоу "Предельник", что шутки в КВН после ухода Александра Маслякова стали хуже."Появились шутки, которые по мне, Александр Васильевич не пропустил бы никогда в жизни", — признался Рожков. По мнению Рожкова, казусы и неудачи прослеживаются в любой из недавних передач программы. "В каждом выпуске есть шутки, которые находятся ниже уровня, который отслеживал Александр Васильевич, они уже ниже — и это процесс плохой, они будут все ниже, ниже и ниже", — уверен актер. Александр Масляков-старший ушел с поста ведущего и руководителя КВН этой весной по состоянию здоровья. Ранее резидент Comedy Club и бывший участник КВН Демис Карибидис рассказал о драках с редакторами из-за шуток на программе.
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квн, андрей рожков, уральские пельмени, александр масляков, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, КВН, Андрей Рожков, Уральские пельмени, Александр Масляков, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Рожков сказал, как изменился КВН после ухода Маслякова

Комик Рожков считает, что шутки в КВН стали хуже после ухода Маслякова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастник команды "Уральские пельмени" Андрей Рожков
Участник команды Уральские пельмени Андрей Рожков - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Участник команды "Уральские пельмени" Андрей Рожков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Звезда юмористического проекта "Уральские пельмени" Андрей Рожков рассказал на YouTube-шоу "Предельник", что шутки в КВН после ухода Александра Маслякова стали хуже.
«
"Появились шутки, которые по мне, Александр Васильевич не пропустил бы никогда в жизни", — признался Рожков.
По мнению Рожкова, казусы и неудачи прослеживаются в любой из недавних передач программы.
«
"В каждом выпуске есть шутки, которые находятся ниже уровня, который отслеживал Александр Васильевич, они уже ниже — и это процесс плохой, они будут все ниже, ниже и ниже", — уверен актер.
Александр Масляков-старший ушел с поста ведущего и руководителя КВН этой весной по состоянию здоровья.
Ранее резидент Comedy Club и бывший участник КВН Демис Карибидис рассказал о драках с редакторами из-за шуток на программе.
1 марта 2018. Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков (на первом плане) во время игры 1/8 финала Высшей лиги Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) в театре Российской армии. - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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ШоубизКВНАндрей РожковУральские пельмениАлександр МасляковЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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