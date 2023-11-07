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Рожков сказал, как изменился КВН после ухода Маслякова
Рожков сказал, как изменился КВН после ухода Маслякова - РИА Новости, 07.11.2023
Рожков сказал, как изменился КВН после ухода Маслякова
Звезда юмористического проекта "Уральские пельмени" Андрей Рожков рассказал на YouTube-шоу "Предельник", что шутки в КВН после ухода Александра Маслякова стали... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:31
2023-11-07T16:31
2023-11-07T17:03
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Звезда юмористического проекта "Уральские пельмени" Андрей Рожков рассказал на YouTube-шоу "Предельник", что шутки в КВН после ухода Александра Маслякова стали хуже."Появились шутки, которые по мне, Александр Васильевич не пропустил бы никогда в жизни", — признался Рожков. По мнению Рожкова, казусы и неудачи прослеживаются в любой из недавних передач программы. "В каждом выпуске есть шутки, которые находятся ниже уровня, который отслеживал Александр Васильевич, они уже ниже — и это процесс плохой, они будут все ниже, ниже и ниже", — уверен актер. Александр Масляков-старший ушел с поста ведущего и руководителя КВН этой весной по состоянию здоровья. Ранее резидент Comedy Club и бывший участник КВН Демис Карибидис рассказал о драках с редакторами из-за шуток на программе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
квн, андрей рожков, уральские пельмени, александр масляков, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, КВН, Андрей Рожков, Уральские пельмени, Александр Масляков, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Рожков сказал, как изменился КВН после ухода Маслякова
Комик Рожков считает, что шутки в КВН стали хуже после ухода Маслякова