https://ria.ru/20230906/karibidis-1894579242.html

Резидент Comedy Club рассказал о драках на КВН из-за шуток

Резидент Comedy Club рассказал о драках на КВН из-за шуток - РИА Новости, 06.09.2023

Резидент Comedy Club рассказал о драках на КВН из-за шуток

Актер и юморист Демис Карибидис в интервью Карену Адамяну, размещенному на YouTube, рассказал о конфликтных ситуациях, с которыми столкнулся во время участия в... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:19

2023-09-06T17:19

2023-09-06T17:25

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Актер и юморист Демис Карибидис в интервью Карену Адамяну, размещенному на YouTube, рассказал о конфликтных ситуациях, с которыми столкнулся во время участия в КВН. По словам резидента Comedy Club он не раз сильно спорил с редакторами юмористического проекта, когда обсуждал с ними шутки для выступления. Иногда, как признался Карибидис, ситуация доходила до драки. "Были редакторы, с которыми я ругался, спорил не по-детски просто, – вспомнил он. – Я хватался с редакторами, бывало. Они говорили: "Вычеркивай эту шутку, она несмешная". Я отвечал: "Нет, я не буду ее убирать. Ты знать-не знаешь, что такое смешно, а что нет".Юморист добавил, что иногда редакторы убирали до 15 минут эфирного материала его команды, что расстраивало КВНщиков, которые долго готовились к выступлению. В такой ситуации он нередко обращался за помощью к руководителю КВНа Александру Маслякову. "Мы сидим в Юрмале – нас 25 человек. Мы приехали, потратили деньги и так далее, а нас просто взяли и убрали со сцены. Я говорил: "Александр Васильевич, несправедливо. Так не может быть". Он говорит: "Так, все. Не пыли, завтра пересоберите и покажите редакторам", — поделился Карибидиса. Демис Карибидис добавил, что далеко не со всеми редакторами возникали конфликты. У некоторых он, наоборот, многому научился, например, у Андрея Чивурина и Михаила Марфина.Шоумен получил известность в составе команд "Руссо туристо", а также "Краснодарский проспект" и "БАК". После он стал участником Comedy Club, где выступает до сих пор.

https://ria.ru/20230905/karibidis-1894344475.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, квн, александр масляков, youtube, юрмала