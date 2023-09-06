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Резидент Comedy Club рассказал о драках на КВН из-за шуток - РИА Новости, 06.09.2023
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Шоубиз
 
17:19 06.09.2023 (обновлено: 17:25 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/karibidis-1894579242.html
Резидент Comedy Club рассказал о драках на КВН из-за шуток
Резидент Comedy Club рассказал о драках на КВН из-за шуток - РИА Новости, 06.09.2023
Резидент Comedy Club рассказал о драках на КВН из-за шуток
Актер и юморист Демис Карибидис в интервью Карену Адамяну, размещенному на YouTube, рассказал о конфликтных ситуациях, с которыми столкнулся во время участия в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:19
2023-09-06T17:25
шоубиз
новости шоу-бизнеса
квн
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Актер и юморист Демис Карибидис в интервью Карену Адамяну, размещенному на YouTube, рассказал о конфликтных ситуациях, с которыми столкнулся во время участия в КВН. По словам резидента Comedy Club он не раз сильно спорил с редакторами юмористического проекта, когда обсуждал с ними шутки для выступления. Иногда, как признался Карибидис, ситуация доходила до драки. &quot;Были редакторы, с которыми я ругался, спорил не по-детски просто, – вспомнил он. – Я хватался с редакторами, бывало. Они говорили: &quot;Вычеркивай эту шутку, она несмешная&quot;. Я отвечал: &quot;Нет, я не буду ее убирать. Ты знать-не знаешь, что такое смешно, а что нет&quot;.Юморист добавил, что иногда редакторы убирали до 15 минут эфирного материала его команды, что расстраивало КВНщиков, которые долго готовились к выступлению. В такой ситуации он нередко обращался за помощью к руководителю КВНа Александру Маслякову. "Мы сидим в Юрмале – нас 25 человек. Мы приехали, потратили деньги и так далее, а нас просто взяли и убрали со сцены. Я говорил: "Александр Васильевич, несправедливо. Так не может быть". Он говорит: "Так, все. Не пыли, завтра пересоберите и покажите редакторам", — поделился Карибидиса. Демис Карибидис добавил, что далеко не со всеми редакторами возникали конфликты. У некоторых он, наоборот, многому научился, например, у Андрея Чивурина и Михаила Марфина.Шоумен получил известность в составе команд "Руссо туристо", а также "Краснодарский проспект" и "БАК". После он стал участником Comedy Club, где выступает до сих пор.
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новости шоу-бизнеса, квн, александр масляков, youtube, юрмала
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, КВН, Александр Масляков, YouTube, Юрмала
Резидент Comedy Club рассказал о драках на КВН из-за шуток

Комик Демис Карибидис рассказал, что дрался с редакторами, когда играл в КВН

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Демис Карибидис на премьере музыкального шоу "Конфетка" в кинотеатре "Москва". Проект, созданный продакшн-компанией "ВайТ Медиа", соберёт на телеканале ТНТ непрофессиональных музыкантов, чьи произведения знакомые пока только интернет-аудитории.
Актер Демис Карибидис на премьере музыкального шоу Конфетка в кинотеатре Москва. Проект, созданный продакшн-компанией ВайТ Медиа, соберёт на телеканале ТНТ непрофессиональных музыкантов, чьи произведения знакомые пока только интернет-аудитории. - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Актер и юморист Демис Карибидис в интервью Карену Адамяну, размещенному на YouTube, рассказал о конфликтных ситуациях, с которыми столкнулся во время участия в КВН.
По словам резидента Comedy Club он не раз сильно спорил с редакторами юмористического проекта, когда обсуждал с ними шутки для выступления. Иногда, как признался Карибидис, ситуация доходила до драки.
«

"Были редакторы, с которыми я ругался, спорил не по-детски просто, – вспомнил он. – Я хватался с редакторами, бывало. Они говорили: "Вычеркивай эту шутку, она несмешная". Я отвечал: "Нет, я не буду ее убирать. Ты знать-не знаешь, что такое смешно, а что нет".

Юморист добавил, что иногда редакторы убирали до 15 минут эфирного материала его команды, что расстраивало КВНщиков, которые долго готовились к выступлению. В такой ситуации он нередко обращался за помощью к руководителю КВНа Александру Маслякову.
«
"Мы сидим в Юрмале – нас 25 человек. Мы приехали, потратили деньги и так далее, а нас просто взяли и убрали со сцены. Я говорил: "Александр Васильевич, несправедливо. Так не может быть". Он говорит: "Так, все. Не пыли, завтра пересоберите и покажите редакторам", — поделился Карибидиса.
Демис Карибидис добавил, что далеко не со всеми редакторами возникали конфликты. У некоторых он, наоборот, многому научился, например, у Андрея Чивурина и Михаила Марфина.
Шоумен получил известность в составе команд "Руссо туристо", а также "Краснодарский проспект" и "БАК". После он стал участником Comedy Club, где выступает до сих пор.
Актер Демис Карибидис на премьере музыкального шоу Конфетка в кинотеатре Москва. Проект, созданный продакшн-компанией ВайТ Медиа, соберёт на телеканале ТНТ непрофессиональных музыкантов, чьи произведения знакомые пока только интернет-аудитории. - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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